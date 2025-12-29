Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін затвердив мінімальну допомогу по безробіттю на 2026 рік

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Кабмін затвердив мінімальну допомогу по безробіттю на 2026 рік
Уряд встановив мінімальну допомогу по безробіттю
фото: glavcom.ua

Максимальна виплата для безробітних зросла до 8 647 грн

З 1 січня 2026 року мінімальна допомога по безробіттю складе 3 900 грн. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Отримувати цю мінімальну суму зможуть:

  • застраховані особи, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;
  • застраховані особи, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття (працювали не повний робочий день, тиждень, відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги по безробіттю);
  • внутрішньо переміщені особи та особи які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які не мають документів, що підтверджують їх страховий стаж.

Встановлено окрему категорію громадян, для яких матеріальне забезпечення на випадок безробіття з 1 січня 2026 року складатиме 1 650 грн замість 1 500 грн.

Йдеться про молодь без страхового стажу, яка потребує допомоги у працевлаштуванні на перше робоче місце при реєстрації як безробітна та осіб, звільнених з роботи з підстав, передбачених законодавством (наприклад, за порушення трудової дисципліни, прогул, втрату довіри тощо).

Максимальна допомога по безробіттю зросла до 8 647 грн замість попередніх 8 000 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року посадові оклади соціальних працівників зростуть майже у 2,5 раза. Уряд затвердив застосування коефіцієнта 2,5 під час визначення розміру посадових окладів соцпрацівників. Тож зарплати зростуть приблизно на 150%.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%.

безробіття гроші Кабмін

