Картопля в Україні подорожчає: що відомо про польський імпорт і строки зростання цін

Цього року в Україні зросли посівні площі під картоплею та підвищилася врожайність, проте ціни на гуртових ринках залишаються стабільними. Найкращий час для закупівлі картоплі – від кінця вересня до середини жовтня. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, передає «Главком».

Зазначається, що цього року площі під картоплею зросли в середньому приблизно на 20%. Це стало можливим переважно завдяки окремим великим і середнім господарствам, які вирішили розширити виробництво після високих цін минулого сезону. Окрім збільшення площ, аграрії відзначають і кращу врожайність порівняно з минулим роком.

Водночас Самойліченко наголосила, що ситуація на ринку залежить не лише від українського врожаю, а й від імпорту. «У нас уже є інформація, що перші фури з польською картоплею перетинають кордон. Їхня експортна ціна – близько 6 грн/кг, що нижче за українську, тож продукція може бути конкурентною навіть з урахуванням логістики», – додала вона.

Окрім цього, виробництво картоплі в Україні залишається залежним від погодних умов через брак систем зрошення. Навіть у районах із доступом до великих річок, зокрема Дніпра, стабільне зрошення ускладнюється високою вартістю електроенергії або ж великою кількістю господарств, що прагнуть користуватися одним каналом, пояснила експертка.

«Як тільки підуть опади і сильні заморозки, картоплю не буде де зберігати, тож ми побачимо зменшення пропозиції на ринку. Частину картоплі, яка не буде реалізована, просто не зможуть зберігати – і тоді вона зникне з ринку. Взимку ж ми з великою ймовірністю повернемося до імпортної продукції, оскільки картоплесховищ все ще катастрофічно не вистачає», – підсумувала Самойліченко.

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що на ціну картоплі найбільше впливають логістика, вартість пального та енергоносіїв. За його словами, у другій половині жовтня слід очікувати поступового підвищення цін, спричиненого початком зберігання врожаю та додатковими витратами на транспортування.

«Якщо купувати картоплю безпосередньо у господарів, можна знайти по 12-13 гривень за кілограм. У магазинах ціна буде приблизно вдвічі вищою. Під час масового збору врожаю картопля коштуватиме 14-15 гривень, дешевше не буде. А після середини жовтня ціна піде вгору через витрати на зберігання», – йдеться у заяві.

