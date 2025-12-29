Головна Гроші Особисті фінанси
Військовим утричі збільшать виплати. Сирський зробив заяву про нові контракти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Військовим утричі збільшать виплати. Сирський зробив заяву про нові контракти
Нові контракти міститимуть конкретні терміни
фото: Уніан

Сирський зауважив, що нові контракти міститимуть конкретні терміни, а грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз

Міністерство оборони розробляє оновлені контракти для військовослужбовців, які передбачають підвищене грошове забезпечення та визначені строки проходження служби. Про це «24 каналу» повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає «Главком».

За словами головнокомандувача, нові контракти розробляє Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Зокрема, все відбувається під особистим наглядом президента.

Сирський додав, що нові контракти міститимуть конкретні терміни, а грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.

«Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході», – сказав головнокомандувач.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив та спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, який впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Серед нововведень – терміни служби та підвищення виплат.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Нові контракти будуть включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета.

