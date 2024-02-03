Рішення про перемир'я в Газі затягується: яка причина

Керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Гази

Угода між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню й обміну заручниками затягується через суперечки у керівництві палестинського руху. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Керівник ХАМАСу Яхья Сінвар та інші лідери організації нібито готові і хочуть підписати пропозицію про припинення бойових дій у Секторі Гази на шість тижнів в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Натомість політичні лідери організації у вигнанні, вимагають більших поступок і жадають ведення переговорів про постійне припинення вогню.

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Як повідомлялося, переговори про звільнення заручників у Секторі Гази досягли прогресу і Вашингтон вважає їх конструктивними.

Раніше ізраїльські офіційні особи представили докази причетності працівників палестинської гуманітарної організації в Газі до насильства під час нападу ХАМАС на Ізраїль.

Нагадаємо, Агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA) розпочало розслідування щодо кількох своїх співробітників, підозрюваних у причетності до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Низка країн призупинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA) після звинувачень у причетності його співробітників до атаки ХАМАС на Ізраїль.