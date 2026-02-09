Держава має робити замовлення на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» – заступник міністра

«Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 20 млрд грн

Якщо хочемо зробити «Укрзалізницю» фінансово стабільною, маємо запровадити держзамовлення на пасажирські перевезення – заступник міністра

Одним із важливих кроків для підтримки фінансової стабільності «Укрзалізниці» має стати запровадження державного замовлення на пасажирські перевезення всередині країни. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста.

Під час воркшопу, який організували Світовий банк, ЄБРР та Мінрозвитку, Балеста презентував комплекс можливих короткострокових і довгострокових заходів, які спрямовані на розвиток галузі та покращення фінансового становища «Укрзалізниці». Один із них – фінансування пасажирських перевезень за бюджетні кошти.

«Одним із важливих кроків для підтримки фінансової стабільності «Укрзалізниці» має стати запровадження державного замовлення на пасажирські перевезення всередині країни. У першому кварталі 2026 року маємо представити рішення, яке дасть змогу компенсувати різницю між собівартістю перевезень і чинними тарифами. Це стане першим перехідним кроком до повноцінної системи PSO відповідно до європейських стандартів», – зазначив Балеста.

За його словами, такий підхід стане одним із кроків стабілізації фінансової ситуації компанії, збереження безперервності та доступності пасажирських перевезень. Він також створить прозору основу для переходу до європейської моделі замовлення соціально важливих послуг.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 20 млрд грн. У Мінекономіки виступили проти: там заявили, що перш ніж підвищувати тарифи на вантажні перевезення, «Укрзалізниця» має оновити тарифний збірник, який не переглядався з 2009 року. «Просто загальне підвищення тарифів не дасть ефекту. Частина вантажів піде на дороги або просто зникне через зупинку підприємств», – заявив міністр економіки.