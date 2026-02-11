Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим

Родина бійця, який «воскрес» із полону, не повинна повертати виплати за його загибель

Міністерство оборони України офіційно спростувало чутки про можливу вимогу повернення грошової допомоги від родини Назара Далецького. Боєць 24-ї ОМБр, якого понад три роки вважали загиблим і навіть поховали через помилку ДНК-експертизи, 5 лютого 2026 року повернувся додому в межах обміну полоненими. У відомстві наголосили, що ситуація є винятковою, а правовий пріоритет залишається на боці підтримки сім’ї захисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Після повернення Назара Далецького з полону в інформаційному просторі постало питання щодо долі 15 млн грн, які держава виплачує родинам загиблих героїв. Проте в оборонному відомстві поставили крапку в цьому обговоренні.

«Офіційно заявляємо, що Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів», – зазначається у заяві.

Юристи зазначають, що оскільки виплата була здійснена на підставі офіційних документів (свідоцтва про смерть та результатів ДНК-експертизи), родина діяла доброчесно.

Як відомо, Назар Далецький, боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, зник безвісти ще у вересні 2022 року. Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – каже він.

Глава держави наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.