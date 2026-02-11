Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
Військового Назара Далецького поховали після проведеної експертизи ДНК
фото: Львівська ОВА

Родина бійця, який «воскрес» із полону, не повинна повертати виплати за його загибель

Міністерство оборони України офіційно спростувало чутки про можливу вимогу повернення грошової допомоги від родини Назара Далецького. Боєць 24-ї ОМБр, якого понад три роки вважали загиблим і навіть поховали через помилку ДНК-експертизи, 5 лютого 2026 року повернувся додому в межах обміну полоненими. У відомстві наголосили, що ситуація є винятковою, а правовий пріоритет залишається на боці підтримки сім’ї захисника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Після повернення Назара Далецького з полону в інформаційному просторі постало питання щодо долі 15 млн грн, які держава виплачує родинам загиблих героїв. Проте в оборонному відомстві поставили крапку в цьому обговоренні.

«Офіційно заявляємо, що Міністерство оборони не має підстав і намірів спонукати родину Далецьких до повернення коштів», – зазначається у заяві.

Юристи зазначають, що оскільки виплата була здійснена на підставі офіційних документів (свідоцтва про смерть та результатів ДНК-експертизи), родина діяла доброчесно.

Як відомо, Назар Далецький, боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, зник безвісти ще у вересні 2022 року. Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – каже він.

Глава держави наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Читайте також:

Теги: соцвиплати бойові виплати Міноборони полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутній очільник Міноборони заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді
14 сiчня, 12:36
Український міністр наголосив, що Німеччина є одним із ключових партнерів України
Німеччина візьме участь в проєкті з розвитку дроново-штурмових підрозділів – Федоров
20 сiчня, 19:55
Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз
Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова
25 сiчня, 14:17
Глава Міноборони повідомив, що призначення Чмута членом наглядової ради АОЗ значно посилить її роботу
Чмута призначено членом наглядової ради Агенції оборонних закупівель
5 лютого, 16:43
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
Завершення переговорів в Абу-Дабі, обмін полонених, візит Туска. Головне за 5 лютого 2026
5 лютого, 21:25
Половина статусів УБД у 2025 надана автоматично
Скільки захисників отримали статус УБД у 2025 році? Дані Міноборони
23 сiчня, 07:45
Звільнений з полону військовий Євген Чуднецов розповів про злочини російських окупантів
«Там є три речі, про які можна мріяти»: захисник Євген Чуднецов розповів про полони
27 сiчня, 14:45
Боєць «Мук» розповів про нав’язливу допомогу психологів після полону
«Може досить?» Військовий, який був у полоні росіян, поскаржився на психологів
27 сiчня, 15:30
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35

Події в Україні

ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»
ГУР розкрило мережу виробників ракет «Іскандер-К»
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
Міноборони відмовилося від фінансових претензій до родини бійця, якого помилково оголосили загиблим
PlayCity оштрафувало компанію на майже півмільйона грн
PlayCity оштрафувало компанію на майже півмільйона грн
Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Асоціація прифронтових міст та громад співпрацюватиме з Асоціацією органів місцевого самоврядування Литви
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Сили ППО знешкодили два «Кинджали» над Львовом
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо
Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу в РФ: що відомо

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua