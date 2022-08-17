Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)

Інтер'єр квартири, яку здають за три тисячі гривень

Відносно пристойні пропозиції оренди стартують від 4,5 тисячі гривень

Із початком повномасштабного вторгнення українці, що переїжджали на умовно безпечний Захід, скаржилися на захмарні ціни за оренду житла. «Главком» поцікавився, за яку мінімальну суму сьогодні можна винайняти окрему однокімнатну квартиру у Львові.

Так, на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua вдалося знайти пропозицію оренди за 2,5 тис. грн. За ці гроші пропонують однокімнатну квартиру у Личаківському районі площею 25 кв. м на першому поверсі двоповерхового будинку.

Ремонт тут – після будівельників, меблів немає. На кількох знімках можна помітити небілені стіни. Зате дозволено курити і мешкати з тваринами, зазначає власник.

Із побутової техніки є лише плита. У розділі «комфорт» значаться гараж, панорамні вікна, паркувальне місце. Також є Wi-Fi.

Із комунікацій – електрика, вигрібна яма та свердловина. Поруч – дитячий садок, магазин, кіоск, супермаркет, ТРЦ, зупинка транспорту.

«Проживання для одинокого мужчини. Частково необхідні меблі, без холодильника. 2500 разом із комунальними», – ідеться в оголошенні.

Серед бюджетних пропозицій також – квартира на вулиці Шевченка за 3 тисячі гривень. Вона на цокольному поверсі двоповерхового будинку, площа – 35 кв. м. Щоправда, це житло власник готовий здати лише дівчатам або жінкам із Західної України.

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«Індивідуальне опалення – котел, санвузол суміжний, бойлер на гарячу воду. Немає пральної машини. Стан квартири – житловий», – сказано в оголошенні.

За 3,8 тисячі гривень можна зняти крихітну квартиру, 20 кв. м, із триметровою кухнею, на вулиці Промисловій.

Тут пічне опалення та немає ванни.

І, знову ж таки, обмеження щодо того, кому власники готові здати житло – лише одній особі або парі. Тобто родина з дитиною винайняти його не зможе.

Відносно пристойні пропозиції оренди стартують від 4,5 тисячі гривень. Житло за таку суму виглядає охайно, є диван, стіл, невеликий холодильник.

Нагадаємо, окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень.

Також у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.