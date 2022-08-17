Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)
Інтер'єр квартири, яку здають за три тисячі гривень
фото: olx.ua

Відносно пристойні пропозиції оренди стартують від 4,5 тисячі гривень

Із початком повномасштабного вторгнення українці, що переїжджали на умовно безпечний Захід, скаржилися на захмарні ціни за оренду житла. «Главком» поцікавився, за яку мінімальну суму сьогодні можна винайняти окрему однокімнатну квартиру у Львові.

Так, на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua вдалося знайти пропозицію оренди за 2,5 тис. грн. За ці гроші пропонують однокімнатну квартиру у Личаківському районі площею 25 кв. м на першому поверсі двоповерхового будинку.

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото) фото 1

Ремонт тут – після будівельників, меблів немає. На кількох знімках можна помітити небілені стіни. Зате дозволено курити і мешкати з тваринами, зазначає власник.

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото) фото 2

Із побутової техніки є лише плита. У розділі «комфорт» значаться гараж, панорамні вікна, паркувальне місце. Також є Wi-Fi.

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото) фото 3

Із комунікацій – електрика, вигрібна яма та свердловина. Поруч – дитячий садок, магазин, кіоск, супермаркет, ТРЦ, зупинка транспорту.

«Проживання для одинокого мужчини. Частково необхідні меблі, без холодильника. 2500 разом із комунальними», – ідеться в оголошенні.

Серед бюджетних пропозицій також – квартира на вулиці Шевченка за 3 тисячі гривень. Вона на цокольному поверсі двоповерхового будинку, площа – 35 кв. м. Щоправда, це житло власник готовий здати лише дівчатам або жінкам із Західної України.

7 фото
На весь екран

«Індивідуальне опалення – котел, санвузол суміжний, бойлер на гарячу воду. Немає пральної машини. Стан квартири – житловий», – сказано в оголошенні.

За 3,8 тисячі гривень можна зняти крихітну квартиру, 20 кв. м, із триметровою кухнею, на вулиці Промисловій.

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото) фото 4

Тут пічне опалення та немає ванни.

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото) фото 5

І, знову ж таки, обмеження щодо того, кому власники готові здати житло – лише одній особі або парі. Тобто родина з дитиною винайняти його не зможе.

Відносно пристойні пропозиції оренди стартують від 4,5 тисячі гривень. Житло за таку суму виглядає охайно, є диван, стіл, невеликий холодильник.

Нагадаємо, окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень.

Також у другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об'єктів нерухомості. Це у вісім разів менше, ніж до війни.

Напередодні повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.

Раніше президент Зеленський анонсував масштабну відбудову України, заявивши, що усі постраждалі від рашистської агресії отримають компенсацію за зруйноване/знищене житло грошима чи квадратними метрами нової житлової нерухомості.

Читайте такожРинок житла протягом трьох років істотно зміниться: головні тренди

Теги: квартира ціни оренда житло Львів OLX

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ставку податку на нежитлову нерухомість зменшено на 25% – для юридичних і фізичних осіб
Податки на землю і нерухомість у Дніпрі: міськрада ухвалила рішення
13 липня, 13:41
Найдорожча нерухомість продається в Київській, Закарпатській та Львівській областях
Ціни на нерухомість: за скільки можна придбати житло за містом
25 липня, 18:10
Український ринок житлової нерухомості завмер через війну
Ринок нерухомості під час війни: кількість угод купівлі-продажу обвалились у вісім разів
15 серпня, 17:50

Особисті фінанси

Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)
Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)
Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям
Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям
Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше
Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше
Чи треба скорочувати зарплати під час війни? Відомий банкір дав пораду
Чи треба скорочувати зарплати під час війни? Відомий банкір дав пораду
Як відома мережа супермаркетів хитрує із цінами: екснардеп розкрив схему
Як відома мережа супермаркетів хитрує із цінами: екснардеп розкрив схему
ЮНІСЕФ тимчасово не прийматиме заявки на допомогу: у чому причина
ЮНІСЕФ тимчасово не прийматиме заявки на допомогу: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни
88K
Вибухи в Криму: ЗСУ повідомили, яку техніку рашисти зберігали під Джанкоєм
85K
«Що робить Коломойський у під'їзді?». Чубаров показав цікаве фото
81K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
57K
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
50K
Віталій Скакун підірвав себе разом із мостом, щоб зупинити російські танки

Новини

Резніков й Остін обговорили військову допомогу Києву
Сьогодні, 08:17
Окупанти отримали жорстку відсіч під час спроб наступу на Півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Обстріл Житомирщини: ОВА повідомила деталі атаки
Вчора, 14:24
Вибухи у Криму: Банкова звернулася до українців, які проживають на півострові
Вчора, 14:06
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Вчора, 14:00
Рашисти завдали ракетних ударів по Житомирщині
Вчора, 13:45

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту