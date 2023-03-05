Як оформити пенсію в Україні, перебуваючи в Польщі: інструкція

Інструкцією можуть скористатися як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті особи, які досягли пенсійного віку за кордоном

Українці, які наразі вимушено перебувають у Польщі, також можуть звернутися за призначенням пенсії в Україні. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з Пенсійним фондом розробили відповідну інструкцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мінреінтеграції зазначає, що інструкцією можуть скористатися як пенсіонери, які вже отримували пенсію в Україні, так і ті особи, які досягли пенсійного віку за кордоном.

Зокрема, громадяни можуть звернутися за призначенням пенсій двома способами:

Будь ласка, читайте текст після реклами

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

З механізмом звернення та переліком документів можна ознайомитися в інфографіці.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Також із 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють. Влітку індексація торкнеться пенсіонерів-науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування.

До слова, «Главком» розповідає про всі зміни для українців із 1 березня: підвищення пенсій і виплати військовим по-новому.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше ми писали, що в Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата.