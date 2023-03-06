Індексація пенсій: яких категорій торкнуться зміни

В Україні будуть запровадженні зміни в виплату пенсій для кожної з категорій

Українців чекає індексація пенсій, але вона проводитиметься диференційовано по певних категоріях. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарії Марчак в ефірі телемарафону.

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В Україні будуть запровадженні зміни в виплату пенсій для кожної з категорій.

«Індексація насправді не категоріїзована зараз. Категорізація відбулася за чинним законодавством. Адже кожна з цих категорій осіб отримують пенсію досить часто за різними законами, нормативними актами. Розмір пенсій вираховується по-різному, правила щодо перегляду індексацій також дуже часто є різними. В комунікації уряду під час проведення індексацій ми чітко розклали по поличках, якими будуть зміни для кожної з цих категорій осіб», – розповіла Марчак.

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Заступниця міністра додала, що йдеться про індексацію пенсій для цивільних пенсіонерів, яких понад 5 млн осіб. «Для них розмір пенсій індексується через зростання індексації на 20% з середнього розміру заробітної плати, з якої обраховано пенсію цих громадян. Тобто індексація не зовсім лінійна. А індексується саме базовий параметр, з якого обраховується пенсія. Також індексуються найменші фіксовані розміри мінімальних пенсійних виплат для понад 4 млн осіб, які раніше не індексувалися. Також індексуються пенсії для колишніх співробітників силових органів, які отримують пенсії, обраховано за своїм спеціальним законом. Індексуються пенсії для осіб, які були ліквідаторами чи постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – це майже 95 тис. осіб. Також індексуються з липня пенсії для колишніх держслужбовців, співробітників місцевих органів влади, науковців тощо», – пояснила чиновниця.

Нагадаємо, із 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Щомісяця середня доплата становитиме від 400 до 800 грн. Проте розмір збільшення пенсій не перевищуватиме 1500 грн. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.