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Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку
Бізнес вважає, що скасування прайс-кепів сприятиме роботі компаній в умовах здорової конкуренції та залученню інвесторів
ілюстративне фото: Depositphotos

«Центренергозбут» закликає НКРЕКП запровадити «єдиний прозорий та конкурентний спосіб продажу електричної енергії, без жодних обмежень ціни»

Українські постачальники електроенергії висловили спільну позицію щодо необхідності скасування граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії. Про це йдеться у листах компаній «Кропивницькенерго», «Центренергозбут», «Одеський енергетичний альянс», «Волиньенергопостач», «Тернопільенерготрейд», «Житомиренерго», «Дніпроенергозбут» до НКРЕКП

Компанії аргументують свою позицію тим, що це дозволить встановити справедливі та економічно обґрунтовані ціни, враховуючи реальний попит та пропозицію.

У «Кропивницькенерго» зазначають, що такий крок «дозволить використовувати можливості комерційного імпорту та уникнути коливання цін в Україні по відношенню до країн-імпортерів».

«Центренергозбут» закликає НКРЕКП запровадити «єдиний прозорий та конкурентний спосіб продажу електричної енергії, без жодних обмежень ціни».

Компанія «Одеський енергетичний альянс» наголошує на важливості цього кроку для підвищення конкурентоспроможності енергетичної галузі.

А «Волиньенергопостач» застерігає, що збереження поточної системи може призвести до виникнення корупційних ризиків та суб'єктивних підходів у галузі.

У компанії «Тернопільенерготрейд» вважають, що скасування прайс-кепів сприятиме роботі компаній в умовах здорової конкуренції та залученню інвесторів.

А «Житомиренерго» підкреслює, що це є ключовою передумовою для об'єднання українського та європейського енергоринків.

У свою чергу «Дніпроенергозбут» виступає за скасування запропонованих НКРЕКП обмежень, стверджуючи, що вони продовжать обмежувати конкуренцію на ринку електричної енергії.

Раніше Голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що існуючі прайс-кепи на електроенергію можуть створити проблеми з імпортом електроенергії з ЄС у періоди дефіциту.

Аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що прайс-кепи обмежують інвестиції у виробництво електроенергії.

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Теги: НКРЕКП інвестиції електроенергія тарифи

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