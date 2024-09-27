Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Глава Федерації металургів пояснив, чому залізничні тарифи в Україні несправедливі

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава Федерації металургів пояснив, чому залізничні тарифи в Україні несправедливі
«Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення
фото: uz.gov.ua

Система тарифоутворення Укрзалізниці має бути переглянута, і розраховуватися на основі наданих послуг – ФМУ

Існуюча система тарифоутворення в «Укрзалізниці», яка основана на визначенні класів вантажів, вже давно застаріла, і її слід переглянути. Нова система має бути розроблена на основі обсягів послуг, які були надані, і бути економічно обгрунтованою. Про це заявив голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький, коментуючи заяву «Укрзалізниці» про необхідність «гармонізувати» тарифи на вантажні перевезення.

«У розробці нової системи тарифоутворення має бути чіткий, аргументований підхід, який виходить із реальних витрат, які несуть перевізники. Для кожної галузі ці витрати є різними. Для зерновиків, наприклад, це формування ешелонів на різних станціях по вагонах, тобто ешелон формується поступово. Для хіміків, металургів – це формування цілого ешелону на підприємстві та пряма доставка вантажів у порт чи до кордону. Тобто витрати різні. І виходячи з цього, слід формувати тариф. Адже абсурдно вимагати сплати коштів за ті послуги, які підприємства не отримують», – наголосив Біленький.

Він зауважив, що найкращим варіантом є той, що використовують у сусідніх європейських країнах, коли є базова ставка, а до неї вже додаються коефіцієнти залежно від наданих послуг – наприклад, за використання проміжних або сортувальних станцій, а також з врахуванням сезонності вантажоперевезень.

«У вимогах Євросоюзу чітко зазначено: тарифи природних монополій мають бути економічно обґрунтовані. І якщо вартість та кількість послуг різні, то відповідно, і тарифи для різних вантажів мають бути різними. Те, що наразі пропонує «Укрзалізниця» під назвою «гармонізація», не відповідає жодній логіці. Адже за такого підходу цілі галузі, які змушені користуватися послугами монополіста, будуть платити за послуги, якими не користуються. Тому ми, металурги, разом з іншими галузями, закликаємо системно підійти до вирішення питань тарифікації вантажних перевезень», – резюмував Біленький.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» подала до уряду план «гармонізації» тарифів на перевезення: якщо його приймуть, вартість перевезення будматеріалів зросте на 52%, руди і вугілля – на 7%, повернення порожніх вагонів – на 67%. У свою чергу президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій заявив, що якщо «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажні перевезення, ціна на будівельні матеріали зросте, а про знижки доведеться забути.

Читайте також:

Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця послуги перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп уже сипле передвиборчими обіцянками для американців
Якими будуть США за президентства Дональда Трампа: аналіз BBC
25 вересня, 10:06
«Укрзалізниця» подала до уряду план підвищення тарифів на перевезення
«Гармонізація» тарифів «Укрзалізниці» призведе до закриття добувних підприємств – керівниця асоціації
24 вересня, 12:39
Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня
Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня
20 вересня, 21:00
Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну Укрзалізницю
Які компанії потрапили до рейтингу топ-10 за доходами у сфері транспорту та пошти: список
20 вересня, 09:53
Водійка легковика від отриманих травм загинула на місці події
Смертельна аварія на Столичному шосе: поліція повідомила нові деталі
17 вересня, 17:31
За словами уповноваженого польського уряду, навіть невеликі польські компанії мають шанс скористатися програмою з відбудови України
Польща заявила, що готова продавати більше електроенергії Україні
10 вересня, 14:01
Загальний обсяг перевезень «Укрзалізниці» за 7 місяців цього року зріс на 25,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року
Глава Федерації роботодавців транспорту розкритикував керівництво «Укрзалізниці» за заяви про «збиткові вантажі»
9 вересня, 14:49
Перелік рейсів може поповнюватись, зауважив перевізник, порадивши слідкувати за оновленнями й оголошеннями начальників поїздів та дикторів на вокзалах
«Укрзалізниця» повідомила про затримку рейсів і зміну маршрутів потягів
9 вересня, 02:50
Польща приділяє пильну увагу перевезенню дітей у автівках
Польща змінила правила перевезення дітей в автомобілях: що слід знати
7 вересня, 12:30

Економіка

Глава Федерації металургів пояснив, чому залізничні тарифи в Україні несправедливі
Глава Федерації металургів пояснив, чому залізничні тарифи в Україні несправедливі
Що таке CBAM і чому Україна має просити ЄС відкласти його? Пояснює глава «Укрметалургпра»
Що таке CBAM і чому Україна має просити ЄС відкласти його? Пояснює глава «Укрметалургпра»
Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада
Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію з листопада
Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
Глава «Укрметалургпрому»: Здорожчання логістики погіршує наші позиції на світових ринках
Глава «Укрметалургпрому»: Здорожчання логістики погіршує наші позиції на світових ринках
Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика
Середня зарплата у Нацраді з питань телебачення – 79 тис. грн: статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
60K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
45K
Саудівський ніж у спину Путіна
40K
Візит Зеленського до США. Вибух, якого ніхто не чекав
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
23K
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)

Новини

Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Сьогодні, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Сьогодні, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Вчора, 13:27

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua