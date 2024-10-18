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Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні для проходження зими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні для проходження зими
Фінляндія надішле Україні 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці
фото: Facebook/Міненерго

Гуманітарна допомога включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву тощо

У найближчі місяці Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. До нього ввійде енергетичне обладнання. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі, повідомляє «Європейська правда».

«Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці», – сказав Орпо.

За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.

Нагадаємо, до кінця цього року в Україну мають завезти обладнання на понад 1 ГВт для розподіленої генерації електроенергії. Але увімкнути одразу все не вдасться.

Як повідомлялося, американський президент Джо Байден у Берліні заявив, що Україну та партнерів чекає важка зима. Американський президент наголосив, що союзники по НАТО повинні «забезпечувати підтримку доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру».

Раніше Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: Фінляндія прем’єр-міністр гуманітарна допомога енергетика зима

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