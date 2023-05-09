США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ

До пакета допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони

Сполучені Штати у вівторок 9 травня оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі $1,2 млрд, який буде розрахований на забезпечення довгострокових оборонних потреб країни. Про це агенції AP повідомили американські посадовці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новий пакет допомоги буде оголошений у межах Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає фінансування зброї в перспективі місяців або й років, щоб забезпечити майбутні потреби України у сфері безпеки.

За словами посадовців США, до пакета допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Також Київ отримає артилерію, ракети, супутникові знімки та фінансування поточного технічного обслуговування й запасні частини для різних систем.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З урахуванням цього пакета – 38-го за ліком – військова допомога США Україні з лютого 2022 року становитиме майже $37 млрд.

Нагадаємо, що 3 травня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового траншу допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, який включатиме переважно боєприпаси та інше озброєння, якого потребують ЗСУ. Загальна вартість нового пакету допомоги становитиме $300 млн.

Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70. До пакета також увійдуть артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, важка техніка та запасні частини.

Додамо, що Євросоюз виділив Україні €1,5 млрд допомоги. Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме €18 млрд. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі €1,5 млрд було виділено у березні.