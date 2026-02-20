Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів
фото з відкритих джерел

Федерація роботодавців України пропонує запровадити дзеркальні заходи проти імпорту молдовського вина після того, як молдовська сторона закрила свій ринок для української продукції птахівництва

Влада Молдови запровадила нові обмеження на імпорт українського м’яса птиці та яєць, посилаючись на необхідність захисту власного ринку. Українська  профспілка уже звернулися до Кабінету Міністрів із вимогою вжити дзеркальних заходів щодо молдовської продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Федерації роботодавців України. 

У Федерації роботодавців України заявляють про системний і неправомірний тиск з боку національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова. 

«З боку національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова  спостерігається системний підхід до обмеження доступу української продукції на молдовський ринок. У воєнний період експорт залишається одним із ключових чинників підтримки економічної стійкості держави, забезпечення валютної виручки та збереження робочих місць», – йдеться в заяві.

Водночас у Федерації вважають, що у разі продовження обмежень Україна має право застосувати статтю 29 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка передбачає заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав.

«Одним із потенційних кроків може стати повна заборона ввезення на митну територію України вина та винної продукції походженням з Республіки Молдова», – пропонують представники бізнесу.

Нагадаємо, Норвегія ухвалила історичне рішення, яке змінить стандарти світового птахівництва. Країна оголосила про повну поетапну відмову від використання швидкорослих порід курей-бройлерів, так званих «турбокурчат». До 2027 року норвезькі ферми повністю перейдуть на породи, що ростуть повільніше, забезпечуючи вищий рівень добробуту тварин.

Читайте також:

Теги: птахи Молдова експорт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Кракова знайшла гуманний спосіб боротьби з надмірною кількістю птахів у центрі міста
У Кракові голубів годуватимуть контрацептивами: місто впроваджує «пташине планування сім'ї»
Вчора, 16:46
Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
18 лютого, 13:33
Президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
14 лютого, 17:52
Глава угорського уряду заявив, що план вступу України до ЄС нібито є відкритим оголошенням війни Угорщині
Орбан озвучив свій рецепт перемоги Європи: до чого тут Україна
12 лютого, 16:25
Україна – щит Європи: чому вступ до ЄС до 2027 року став реальним сценарієм
Україна – щит Європи: чому вступ до ЄС до 2027 року став реальним сценарієм
11 лютого, 11:22
Євросоюз обговорив прискорене часткове членство України
ЄС обговорив план часткового членства України у 2027 році
10 лютого, 11:48
У Кремлі заяву про «енергетичне перемир'я» не підтверджують, але і не спростовують
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
30 сiчня, 10:55
Берлін передав перші установки для децентралізованого живлення Києва
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
День Соборності України щорічно відзначається 22 січня
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
22 сiчня, 07:00

Економіка

Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені
Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану
Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану
Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль
Брюссель дав добро: Німеччина забирає активи «Роснефти» під свій повний контроль
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Нафтовий мат Кремлю: як США витискають Росію з ринку Індії
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення
Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua