Молдова обмежила імпорт українського м'яса птиці: українські виробники обурені

Федерація роботодавців України пропонує запровадити дзеркальні заходи проти імпорту молдовського вина після того, як молдовська сторона закрила свій ринок для української продукції птахівництва

Влада Молдови запровадила нові обмеження на імпорт українського м’яса птиці та яєць, посилаючись на необхідність захисту власного ринку. Українська профспілка уже звернулися до Кабінету Міністрів із вимогою вжити дзеркальних заходів щодо молдовської продукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Федерації роботодавців України.

У Федерації роботодавців України заявляють про системний і неправомірний тиск з боку національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова.

«З боку національного агентства з безпечності харчових продуктів Республіки Молдова спостерігається системний підхід до обмеження доступу української продукції на молдовський ринок. У воєнний період експорт залишається одним із ключових чинників підтримки економічної стійкості держави, забезпечення валютної виручки та збереження робочих місць», – йдеться в заяві.

Водночас у Федерації вважають, що у разі продовження обмежень Україна має право застосувати статтю 29 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність», яка передбачає заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії інших держав.

«Одним із потенційних кроків може стати повна заборона ввезення на митну територію України вина та винної продукції походженням з Республіки Молдова», – пропонують представники бізнесу.

