Міністр фінансів США звинуватив Україну у світовому енергетичному шоку

Скотт Бессент заявив, що удари по російських енергетичних об'єктах разом із війною з Іраном створюють тиск на світові ціни на паливо

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російських енергетичних та нафтопереробних об'єктах стали одним із чинників нинішнього енергетичного шоку та зростання цін на паливо у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Зараз ми переживаємо енергетичний шок через війну та Україну. Тому що Україна вирішила підривати російські енергетичні об'єкти та нафтопереробні потужності. Це створює тиск на ціни на паливо в усьому світі разом із конфліктом в Ірані», – заявив Бессент.

Останніми місяцями Україна значно посилила удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. За підрахунками Bloomberg, лише протягом серпня українські сили щонайменше 21 раз атакували російські нафтопереробні заводи – це найбільша кількість таких ударів за один місяць від початку повномасштабного вторгнення.

За оцінкою Energy Aspects, у серпні російські НПЗ переробляли в середньому близько 3,8 млн барелів нафти на добу. Для порівняння, у літній період цей показник зазвичай становив приблизно 5,3-5,5 млн барелів. Виробництво та постачання бензину на внутрішній ринок РФ у перші три тижні серпня скоротилося майже на 20% у річному вимірі, а виробництво дизельного пального – більш ніж на 23%.

Бессент також прокоментував ситуацію навколо Ірану. За його словами, Тегеран може отримати певні постачання з Росії, однак їхні обсяги суттєво скоротяться, якщо Сполучені Штати перекриють можливості для роботи іранських авіакомпаній. «Насправді вони не отримують прямої фінансової підтримки від Росії», – заявив американський міністр.

Очільник Мінфіну США також зазначив, що Китай продовжує купувати іранську нафту. За його словами, у морі залишається близько 30 млн барелів іранської нафти, а відповідні запаси поступово вичерпуються.

Говорячи про американську політику стосовно Тегерана, Бессент заявив, що Вашингтон не ставить безпосередньою метою повалення іранської влади.

«Мета тут не обов'язково полягає в тому, щоб привести до падіння режиму. Це може статися; можливо, народ повстане. Деякі іранські лідери – загартовані військові ветерани. Але загалом люди воліють, щоб їхні голови залишалися на шиї», – сказав він.

Нагадаємо, українські удари по російській нафтовій інфраструктурі вже спричинили серйозні проблеми з переробкою пального всередині РФ. Через пошкодження НПЗ Москва була змушена обмежувати експорт нафтопродуктів та шукати можливості переробляти частину нафти за кордоном.

Також 2 вересня повідомлялося про пожежу на заводі «Протон-ПМ» у російській Пермі. Підприємство спеціалізується на виробництві ракетних двигунів і комплектуючих для ракетно-космічної та авіаційної галузей.