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Українські фермери втратили інтерес до вирощування гречки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українські фермери втратили інтерес до вирощування гречки
У 2026 році гречка стала однією з найменш рентабельних культур в агрономії
фото з відкритих джерел

Середня врожайність залишається надто низькою для забезпечення належного прибутку

У 2026 році гречка стала однією з найменш рентабельних сільськогосподарських культур, через що українські аграрії практично втратили до неї інтерес. Про це повідомив голова Рівненської обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич, передає «Главком».

Експерт пояснив, що культура є нескладною з точки зору технології вирощування, однак її середня врожайність залишається надто низькою для забезпечення належного прибутку. Натомість найвищу рентабельність для невеликих господарств площею від 25 до 50 гектарів демонструють овочеві культури. Для більших агропідприємств, які обробляють сотні гектарів, найбільш вигідними залишаються кукурудза, соя та інші зернові й технічні культури.

«Нею не так займаються. Попри наші заклики, прохання не хочуть фермери її вирощувати. Вона не складна насправді в технології, але через відносно низьку врожайність, як для культури, її не вирощують. Для більш таких, хто має там десятки, сотні гектарів, то, звичайно – це зернові і технічні культури. Кукурудза, соя – і так далі», – розповів Андрій Кузьмич.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що попри російські удари по складах і розподільчих центрах торговельних мереж, дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Суттєвого зростання цін через наслідки атак також не очікується. 

За словами міністра, російські атаки призвели до порушення роботи окремих логістичних маршрутів. Водночас ситуація залишається контрольованою, а підстав говорити про нестачу продовольства немає.

До слова, Україна у першому півріччі 2026 року імпортувала агропродовольчої продукції на $4,7 млрд – це на 8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. 

Теги: фермерство продукти

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