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Десятки українських військових дезертирували під час навчань у Німеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Десятки українських військових дезертирували під час навчань у Німеччині
Понад 80 українських військових залишили полігон у Німеччині
фото: Міноборони (ілюстративне)

Лише з одного полігону зникли понад 80 військовослужбовців, а загалом по країні кількість таких випадків уже вимірюється сотнями

Понад 80 українських військовослужбовців із 2022 року дезертирували під час проходження навчань на полігоні Альтенграбов у німецькій землі Саксонія-Ангальт. Загалом по всій Німеччині кількість таких випадків уже вимірюється сотнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Hasepost.

За даними видання, більшість військових, які залишили полігон, були мобілізовані в Україні. Після направлення на навчання до Альтенграбова вони скористалися перебуванням у Німеччині та залишили місце розташування.

Водночас такі військовослужбовці не отримують автоматично той самий правовий статус, що й цивільні українці, які виїхали до Німеччини через повномасштабну війну.

Зокрема, на них не поширюється параграф 24 німецького закону про перебування. Він передбачає захист для людей, які були змушені залишити Україну, тоді як військовослужбовців офіційно направили до Німеччини для проходження навчань.

Унаслідок цього військові, які залишили полігони, опиняються у своєрідній правовій сірій зоні. Вони можуть подавати заяви на отримання притулку за стандартною процедурою.

Сам факт дезертирства не дає високих шансів на отримання притулку. Водночас розгляд відповідної заяви та можливе оскарження рішення можуть тривати понад рік. Упродовж цього часу повернення військовослужбовців до України фактично може бути заблоковане.

В Україні за дезертирство в умовах воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 408 Кримінального кодексу України, за такий злочин може загрожувати від п'яти до 12 років позбавлення волі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення підготовку в Німеччині пройшли близько 29 тис. українських військовослужбовців. Навчання проводили приблизно на 60 полігонах та інших військових об'єктах країни.

На початкових етапах повномасштабної війни до Німеччини на навчання переважно направляли мотивованих та досвідчених військових. Вони, зокрема, опановували західні гаубиці й танки.

За твердженням видання, згодом на підготовку почали частіше потрапляти недосвідчені військовослужбовці, частина з яких не мала бажання воювати. Це відбувається на тлі того, що Україні стає дедалі складніше залучати добровольців до війська.

Нагадаємо, у серпні змінилися правила для нових заявників на тимчасовий захист у ЄС. Українці, які мають військові обов'язки, повинні підтвердити їх виконання або законні підстави для виїзду з України. Для цього, зокрема, можна використовувати «Резерв+».

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Теги: Україна військові українці Німеччина

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