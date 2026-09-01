Чи є продукти на Майдані Незалежності. Репортаж із супермаркета в самому серці столиці

«Главком» перевірив, чи вплинули російські удари по складах і логістиці на наявність основних продуктів у центрі столиці

Увечері 1 вересня кореспонденти «Главкома» провели перевірку супермаркетів у районі Майдану Незалежності, щоб з’ясувати реальну ситуацію з продовольством у самому серці столиці. Асортимент на прилавках біля головної площі країни має свої особливості.

Так, у магазині Novus на Майдані Незалежності, 1, протягом вечора працівники продовжували розкладати товари на полиці. У торговому залі був широкий вибір овочів і фруктів.

Також у магазині достатньо молочних продуктів – молока, кефіру, йогуртів та масла.

Молочні продукти в АТБ у центрі столиці фото «Главком»

Із хлібом та випічкою проблем також не спостерігається. Покупцям доступний широкий вибір зернових продуктів.

Водночас із крупами ситуація складніша. На окремих полицях помітні порожні місця. Проте у продажу залишаються рис, борошно, макарони та інші базові продукти.

Що відбувається в АТБ?

Інша ситуація спостерігається у магазині АТБ, розташованому в торговому центрі «Метроград» на Бессарабській площі, 2. Кияни активно купують м’ясо, крупи та молочні продукти.

При цьому більшість необхідних продуктів у наявності. Також у магазині є значний запас питної води.

Полиці з овочами та фруктами заповнені. Станом на вечір вони були практично повністю укомплектовані товарами.

Novus на Бессарабській: яка ситуація з харчами?

Поруч із АТБ працює ще один магазин Novus – на Бессарабській площі. Ситуація тут загалом схожа на ту, яку спостерігав «Главком» у магазині на Майдані Незалежності. Працівники протягом вечора поповнювали полиці новими товарами.

У холодильниках є значний запас яєць та молочних продуктів. На сусідніх полицях представлений широкий вибір м'ясних виробів.

Полиці з консервацією в Novus фото «Главком»

Також у магазині залишається великий вибір консервованих і маринованих продуктів. Полиці з ними заповнені банками та упаковками. Станом на вечір 1 вересня в супермаркетах у центрі Києва критичної нестачі основних продуктів не спостерігається.

Водночас на окремих полицях, зокрема з крупами, є порожні місця. Працівники магазинів продовжують поповнювати запаси товарів протягом дня.

Станом на вечір 1 вересня в одному з магазинів мережі АТБ у Києві помітно спорожніли полиці з окремими категоріями товарів. Найбільший попит спостерігається на продукти тривалого зберігання та питну воду. Кореспондент «Главкома» зафіксував, які саме товари покупці розібрали найбільше та що ще залишилося на полицях магазину.

Нагадаємо, «Главком» з’ясував, яка ситуація з асортиментом продуктів у супермаркетах Львова, Хмельницького, Миколаєва та Вінниці.