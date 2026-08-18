Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна Росії проти України набуває рис тотальної – The Kyiv Independent

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Війна Росії проти України набуває рис тотальної – The Kyiv Independent
Логістичний центр у Коледіно був одним із двох найбільших складів Wildberries в Росії
фото: соціальні мережі

При тотальній війні обидві країни намагатимуться зруйнувати економіки один одної

Російсько-український конфлікт дедалі більше переростає у тотальну війну, цілями в якій стають не лише військові сили та об'єкти на фронті, а й цивільна інфраструктура, економіка та населення обох країн. Про це повідомляє The Kyiv Independent, передає «Главком».

Експерти зазначають, що такий формат ведення бойових дій передбачає залучення всіх національних ресурсів та систематичну руйнацію економічного потенціалу супротивника без огляду на міжнародні конвенції.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася підривати українську економіку ударами по енергетиці та блокуванням морських портів, то згодом Україна отримала можливості завдавати симетричної шкоди російському тилу. Під прицілом українських сил опинилися не лише нафтопереробні заводи, а й цивільні судна та логістичні центри мережі Wildberries, яка задіяна у постачанні товарів для російської армії. У відповідь Москва посилила удари по українських цивільних компаніях, зокрема складах мережі «Сільпо», портовій інфраструктурі Одещини та об'єктах у Києві, який забезпечує п'яту частину ВВП України.

«Тотальна війна – це синонім повних національних зусиль, коли всі елементи національної могутності використовуються у воєнних зусиллях. Це означає, що ви використовуєте кожен елемент вашої держави для ведення цієї війни, як у обороні, так і в наступі, і чим довше вона триває, тим більш тотальною стає», – розповів виданню колишній генерал-майор австралійської армії Мік Раян.

Український військовий аналітик Микола Бєлєсков підкреслює, що логіка дій обох сторін полягає у спробі завдати ворогу незворотних економічних збитків. Водночас він зауважує, що Росія робить непропорційну ставку саме на знищення критичної інфраструктури життєзабезпечення.

Крім того, ключовим фактором у затяжній тотальній війні залишається демографічний ресурс і мобілізація. Наразі РФ компенсує втрати за рахунок добровольців із високими виплатами, проте темпи набору вже зрівнялися з втратами на фронті, що відновлює дискусії про можливу нову хвилю мобілізації. Для України брак людських ресурсів залишається найбільш уразливим місцем у разі тривалого виснажливого конфлікту.

Як відомо, Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тисяч військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми. 

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, станом на 1 липня загальні втрати Росії на полі бою становили близько 1,4 млн військових. Лише у 2026 році російська армія, за підрахунками аналітиків, втрачає близько 30 тисяч людей щомісяця.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що втрати росіян на території України щомісяця становлять щонайменше 30 тис. осіб, із яких 60% – убиті. За його словами, загальна чисельність окупаційної армії в Україні поступово скорочувалася завдяки активним діям українських військових, передусім ефективному застосуванню дронів.

Теги: Україна росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
Найнебезпечніша ракета – та, що влучає у нашу віру
6 серпня, 17:16
Олексій Гончаренко попри всі факти відхрестився від будь-яких зв’язків з «Новою партією»
«Блок Саакашвілі» змінив вивіску. Усі сліди ведуть до нардепа Г. Партійне будівництво
31 липня, 10:20
5 серпня антициклон не відпускає більшість регіонів України
Спека до 38° в Україні не відступає: погода на 5 серпня 2026 року
5 серпня, 05:59
Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
30 липня, 10:06
Розвідувальний літак РФ було перехоплено за 56 км на північний захід від Кошаліна
Польща вдруге за тиждень перехопила російський розвідувальний літак
4 серпня, 16:07
Кредитна криза дісталася найбільших банків Росії
Проблеми Wildberries створили нові ризики для російських банків
7 серпня, 06:40
Польські солдати беруть участь у військовому параді під час Дня Збройних сил Польщі у Варшаві
Польща не запросила Україну на військовий парад у Варшаві
13 серпня, 14:55
Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії
Каллас анонсувала наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни
Вчора, 09:41
Фрегат «Адмірал Касатонов» прибув до Балтійського моря
Росія перекинула до Балтики фрегат із «Калібрами» та «Цирконами»
Вчора, 13:53

Події в Україні

Російський безпілотник влучив по АЗС в Харкові
Російський безпілотник влучив по АЗС в Харкові
Війна Росії проти України набуває рис тотальної – The Kyiv Independent
Війна Росії проти України набуває рис тотальної – The Kyiv Independent
Дефіцит ракет до Patriot досяг критичного рівня: українські системи протиповітряної оборони простоюють без боєприпасів – CNN
Дефіцит ракет до Patriot досяг критичного рівня: українські системи протиповітряної оборони простоюють без боєприпасів – CNN
НАТО виключило навчання з дронів із програми підготовки ЗСУ
НАТО виключило навчання з дронів із програми підготовки ЗСУ
NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні
NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні
Росія атакувала «шахедами» промислове підприємство у Кривому Розі
Росія атакувала «шахедами» промислове підприємство у Кривому Розі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24
Одещина скасувала комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Вчора, 19:38
У лікарні померли двоє працівників Приватбанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Вчора, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Вчора, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
16 серпня, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
16 серпня, 06:50

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua