Війна Росії проти України набуває рис тотальної – The Kyiv Independent

Логістичний центр у Коледіно був одним із двох найбільших складів Wildberries в Росії

При тотальній війні обидві країни намагатимуться зруйнувати економіки один одної

Російсько-український конфлікт дедалі більше переростає у тотальну війну, цілями в якій стають не лише військові сили та об'єкти на фронті, а й цивільна інфраструктура, економіка та населення обох країн. Про це повідомляє The Kyiv Independent, передає «Главком».

Експерти зазначають, що такий формат ведення бойових дій передбачає залучення всіх національних ресурсів та систематичну руйнацію економічного потенціалу супротивника без огляду на міжнародні конвенції.

Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія намагалася підривати українську економіку ударами по енергетиці та блокуванням морських портів, то згодом Україна отримала можливості завдавати симетричної шкоди російському тилу. Під прицілом українських сил опинилися не лише нафтопереробні заводи, а й цивільні судна та логістичні центри мережі Wildberries, яка задіяна у постачанні товарів для російської армії. У відповідь Москва посилила удари по українських цивільних компаніях, зокрема складах мережі «Сільпо», портовій інфраструктурі Одещини та об'єктах у Києві, який забезпечує п'яту частину ВВП України.

«Тотальна війна – це синонім повних національних зусиль, коли всі елементи національної могутності використовуються у воєнних зусиллях. Це означає, що ви використовуєте кожен елемент вашої держави для ведення цієї війни, як у обороні, так і в наступі, і чим довше вона триває, тим більш тотальною стає», – розповів виданню колишній генерал-майор австралійської армії Мік Раян.

Український військовий аналітик Микола Бєлєсков підкреслює, що логіка дій обох сторін полягає у спробі завдати ворогу незворотних економічних збитків. Водночас він зауважує, що Росія робить непропорційну ставку саме на знищення критичної інфраструктури життєзабезпечення.

Крім того, ключовим фактором у затяжній тотальній війні залишається демографічний ресурс і мобілізація. Наразі РФ компенсує втрати за рахунок добровольців із високими виплатами, проте темпи набору вже зрівнялися з втратами на фронті, що відновлює дискусії про можливу нову хвилю мобілізації. Для України брак людських ресурсів залишається найбільш уразливим місцем у разі тривалого виснажливого конфлікту.

Як відомо, Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тисяч військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.

За оцінкою Центру стратегічних та міжнародних досліджень, станом на 1 липня загальні втрати Росії на полі бою становили близько 1,4 млн військових. Лише у 2026 році російська армія, за підрахунками аналітиків, втрачає близько 30 тисяч людей щомісяця.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що втрати росіян на території України щомісяця становлять щонайменше 30 тис. осіб, із яких 60% – убиті. За його словами, загальна чисельність окупаційної армії в Україні поступово скорочувалася завдяки активним діям українських військових, передусім ефективному застосуванню дронів.