Новий посол Японії прибув до України

Осумі Йо розпочинає дипломатичну місію на тлі активного розвитку відносин між Україною та Японією

У суботу, 29 серпня, до Києва прибув новопризначений посол Японії в Україні Осумі Йо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на посольство Японії в Україні.

У посольстві наголосили, що з початком роботи нового очільника дипломатичної місії розпочинається наступний етап українсько-японських відносин. «Попереду – новий етап у розвитку міцних дружніх відносин між Японією та Україною», – йдеться у повідомленні дипломатичного представництва.

Осумі Йо працюватиме в Україні у період активного розвитку співпраці між Києвом і Токіо. Після початку повномасштабного російського вторгнення Японія підтримує Україну та долучається до міжнародного тиску на Росію.

Зокрема, відносини Токіо та Москви залишаються напруженими й через територіальну суперечку. Нещодавно японська влада розглядала можливість запровадження додаткових заходів проти Росії після візиту російського диктатора Володимира Путіна на Ітуруп – один із чотирьох островів, на які претендує Японія.

Японія назвала поїздку Путіна неприйнятною та викликала російського посла. Влада країни також допустила можливість посилення санкцій проти РФ.

Нагадаємо, Україна засудила візит російського диктатора Володимира Путіна на острів Ітуруп, який входить до Північних територій Японії та перебуває під контролем Росії. У Міністерстві закордонних справ поїздку назвали спробою легітимізувати незаконну окупацію та висловили повну солідарність із Японією.

Україна вважає Ітуруп та інші острови Північних територій невід'ємною частиною Японії. У МЗС наголосили, що Росія як у Європі, так і в Тихоокеанському регіоні намагається силою змінювати кордони та змусити міжнародну спільноту змиритися з наслідками окупації. Київ закликав партнерів посилювати політичний, дипломатичний та економічний тиск на Москву.