Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Ростислав Вонс
Через удар РФ було пошкоджено обладнання порту
фото: Олег Кіпер

Унаслідок обстрілу сталися перебої з електропостачанням

Уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Як зазначив чиновника, пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту. «На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано», – зазначи він.

За словами Кіпера, на місцях ударів працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомлялося, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.

Читайте також:

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 9 квітня 2026 року
8 квiтня, 20:33
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 8 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
7 квiтня, 18:14
Нафтохімічна компанія «Парс» не зазнала пошкоджень
Ізраїль атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану
6 квiтня, 19:47
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
6 квiтня, 03:53
За словами президента, окупаційна армія битиме по водній інфраструктурі України
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
26 березня, 12:29
Завершення дії підвищених прайс-кепів з 1 квітня може знову змінити баланс ринку, зазаначає Галущак
Скасування підвищених прайс-кепів з 1 квітня може вдарити по імпорту електроенергії – експерт
20 березня, 18:00
Допомога призначена для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених під час війни
Литва передасть Україні енергетичне обладнання на €160 тис.
15 березня, 05:39
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі
На Одещині пенсіонер вистрілив у собаку з цуценятами
14 березня, 06:32
Баланс енергосистеми змінюється протягом доби, зазначає Прокіп
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
10 березня, 13:02

Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
Росія майже всю ніч обстрілювала Одесу: місцева влада повідомила наслідки
Росія майже всю ніч обстрілювала Одесу: місцева влада повідомила наслідки
Одеський університет не може розпочати розслідування про скандального викладача Музичка: у чому причина
Одеський університет не може розпочати розслідування про скандального викладача Музичка: у чому причина
Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Окупанти обстріляли Одещину: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)

В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
