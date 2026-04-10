Росія атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

Через удар РФ було пошкоджено обладнання порту

Унаслідок обстрілу сталися перебої з електропостачанням

Уночі 10 квітня Одеська область зазнала масованої атаки ворожих БпЛА. Ціллю росіян стала енергетична та портова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Як зазначив чиновника, пошкодження призвели до порушень в електропостачанні. Також зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту. «На щастя, обійшлося без постраждалих. Пожежі, що виникли, локалізовано», – зазначи він.

За словами Кіпера, на місцях ударів працюють усі екстрені служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.

Нагадаємо, майже всю ніч російська армія била по Одесі безпілотниками. Зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Як повідомлялося, уночі 9 квітня російські війська вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт критичної інфраструктури. Також увечері 8 квітня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Раніше стало відомо, що Російська Федерація атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.