Шефір переписав більшість активів на дружину після справи про «конверти» – розслідування

Наталія Порощук
За даними журналістів, родина Сергія Шефіра, який у 2019 році став помічником президента, під час його роботи на Банковій активно купувала нерухомість
У березні 2020 року дружина Шефіра Лариса придбала квартиру в житловому комплексі Chicago Central House поблизу НСК «Олімпійський» у Києві

Колишній помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір уклав із дружиною договір про поділ майна, за яким більшість активів родини перейшла у її власність. Угоду підписали через тиждень після того, як НАБУ наприкінці грудня минулого року оголосило підозри кільком народним депутатам у справі про «конверти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Тоді підозру, зокрема, отримав і Юрій Кісєль, якого Шефір на так званих «плівках Міндіча» нібито обговорював в контексті схем. Раніше одним з парламентських помічників Кісєля був син Сергія Шефіра Микита.

У грудні 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні нардепи. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували конвертні виплати за голосування у Раді.

«Після десятиріч шлюбу наші відносини в останні роки, на жаль, погіршились. Наприкінці минулого року моя дружина звернулась до мене з пропозицією розділити спільне майно, на що я погодився, оскільки вважаю, що відсутність майнових суперечок може допомогти зберегти наш шлюб», – сказав Шефір.

За даними журналістів, родина Сергія Шефіра, який у 2019 році став помічником президента, під час його роботи на Банковій активно купувала нерухомість. Зокрема, у березні 2020 року дружина Шефіра Лариса придбала квартиру в житловому комплексі Chicago Central House поблизу НСК «Олімпійський» у Києві. За оцінками медіа, помешкання площею близько 100 кв. м разом із паркомісцем могло коштувати щонайменше $300-320 тис. Вже через два місяці Лариса Шефір стала власницею 37 соток землі в котеджному містечку Riviera Village у Лебедівці під Києвом. Журналісти зазначають, що на той момент навіть найменші ділянки площею 7-8 соток там коштували близько $300 тис.

Крім того, як стверджується у розслідуванні, у лютому 2022 року на чеську компанію сина Шефіра Микити оформили апартаменти у Празі. За даними чеського реєстру, компанію в Чехії Микита Шефір зареєстрував у грудні 2021 року. Її основним видом діяльності вказана оренда нерухомості. Уже в лютому 2022 року статутний капітал фірми зріс до 45 млн чеських крон – понад $2 млн на той момент – після оформлення на компанію апартаментів у престижному житловому комплексі Vila Bianca у Празі.

Сам Микита Шефір стверджує, що нерухомість не купували: за його словами, апартаменти йому подарувала мати Лариса Шефір ще 12-13 років тому. Водночас документів, які б це підтверджували, журналістам він не надав.

Як йдеться у розслідуванні, у той же період нерухомість активно скуповували і брат Сергія Шефіра Борис та його дружина Олена. Наприкінці 2022 року жінка придбала компанію «Калинівський туфовий кар’єр» на Закарпатті. Журналісти припускають, що її ключова цінність в земельній ділянці площею близько гектара у туристично привабливій гірській місцевості в селі Калини, що біля Тячева.

Також журналісти зазначають, що Олена Шефір стала власницею близько чотирьох гектарів землі у Ходосівці під Києвом. За оцінками розслідувачів, вартість цієї землі мала б становити щонайменше $400 тис. 

«Ймовірно ж найдорожчим активом родини стала комерційна нерухомість у центрі Києва – на вулиці Прорізній. Йдеться про близько 300 квадратних метрів, оформлених через пов’язані компанії та офшорні структури. Аналогічні приміщення в цій локації нині коштують понад мільйон доларів», – йдеться у розслідуванні.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам.

Додамо, що Сергій Шефір також встиг засвітитися на плівках НАБУ.

До слова, перший помічник президента України у 2019-2024 роках Сергій Шефір перестав бути кінцевим бенефіціаром ТОВ «Квартал ЮА». Як стало відомо «Главкому», зміна керівного складу компанії відбулася протягом 15-16 квітня.

