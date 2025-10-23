Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни

Вересень показав зростання пропозицій, падіння попиту та рекордні ціни у Закарпатській області

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані Dim.Ria.

За даними дослідження, найбільший приріст пропозицій зафіксовано у Кіровоградській області (+73%), проте експерти відзначають, що це може бути пов’язано з невеликою базою оголошень у регіоні. У Києві пропозицій стало більше на 21%, що є значним приростом у кількісному вимірі. Натомість у Волинській та Житомирській областях кількість оголошень скоротилася на 31% та 29% відповідно.

Ринок оренди в Україні у вересні показав різну динаміку фото: Dim.Ria

Що стосується цін, Закарпатська область очолила рейтинг за середньою вартістю оренди однокімнатної квартири – 18,5 тис. грн. Київ та Волинь поділили другу позицію з ціною близько 15 тис. грн. Найдешевше житло пропонується у Харківській області – 4,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. У столиці найдорожча оренда – у Печерському районі (32,8 тис. грн), найдешевша – у Деснянському (10 тис. грн).

Вартість оренди 1-кімнатної квартири фото: Dim.Ria

Попит на оренду на початку осені знизився у більшості регіонів. Найбільше падіння відзначене в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. Водночас у прифронтових регіонах інтерес до оренди зріс.

Попит на оренду фото: Dim.Ria

Співвідношення оголошень до відгуків у Києві становить 1:7, тоді як у Миколаївській (1:60) та Житомирській (1:54) областях спостерігається найвищий дисбаланс, що свідчить про перевищення попиту над пропозицією у цих регіонах.

Співвідношення попиту та пропозиції на оренду фото: Dim.Ria

Нагадаємо, що у серпні ринок оренди житла в Україні показав значні регіональні відмінності. Найбільше нових оголошень з’явилось у Закарпатській області– приріст склав 47%. Водночас у Кіровоградській області кількість пропозицій зменшилася на 58% порівняно з липнем, що пов’язано з обмеженою кількістю наявного житла. Столиця залишилася найдорожчим регіоном для оренди: середня вартість однокімнатної квартири у Києві піднялася на 4% і становить 19 тис. грн.