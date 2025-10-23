Головна Гроші Особисті фінанси
Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни
Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир
фото з відкритих джерел

Вересень показав зростання пропозицій, падіння попиту та рекордні ціни у Закарпатській області

У вересні кількість пропозицій на ринку оренди зросла майже у всіх областях України, тоді як інтерес орендарів знизився практично по всій країні. Найдорожче житло здебільшого пропонують у Закарпатській області, яка обійшла Київ за середньою вартістю однокімнатних квартир. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані Dim.Ria.

За даними дослідження, найбільший приріст пропозицій зафіксовано у Кіровоградській області (+73%), проте експерти відзначають, що це може бути пов’язано з невеликою базою оголошень у регіоні. У Києві пропозицій стало більше на 21%, що є значним приростом у кількісному вимірі. Натомість у Волинській та Житомирській областях кількість оголошень скоротилася на 31% та 29% відповідно.

Ринок оренди в Україні у вересні показав різну динаміку
Ринок оренди в Україні у вересні показав різну динаміку
фото: Dim.Ria

Що стосується цін, Закарпатська область очолила рейтинг за середньою вартістю оренди однокімнатної квартири – 18,5 тис. грн. Київ та Волинь поділили другу позицію з ціною близько 15 тис. грн. Найдешевше житло пропонується у Харківській області – 4,5 тис. грн за однокімнатну квартиру. У столиці найдорожча оренда – у Печерському районі (32,8 тис. грн), найдешевша – у Деснянському (10 тис. грн).

Вартість оренди 1-кімнатної квартири
Вартість оренди 1-кімнатної квартири
фото: Dim.Ria

Попит на оренду на початку осені знизився у більшості регіонів. Найбільше падіння відзначене в Одеській (-24%), Волинській (-21%) та Чернівецькій (-21%) областях. Водночас у прифронтових регіонах інтерес до оренди зріс.

Попит на оренду
Попит на оренду
фото: Dim.Ria

Співвідношення оголошень до відгуків у Києві становить 1:7, тоді як у Миколаївській (1:60) та Житомирській (1:54) областях спостерігається найвищий дисбаланс, що свідчить про перевищення попиту над пропозицією у цих регіонах.

Співвідношення попиту та пропозиції на оренду
Співвідношення попиту та пропозиції на оренду
фото: Dim.Ria

Нагадаємо, що у серпні ринок оренди житла в Україні показав значні регіональні відмінності. Найбільше нових оголошень з’явилось у Закарпатській області– приріст склав 47%. Водночас у Кіровоградській області кількість пропозицій зменшилася на 58% порівняно з липнем, що пов’язано з обмеженою кількістю наявного житла. Столиця залишилася найдорожчим регіоном для оренди: середня вартість однокімнатної квартири у Києві піднялася на 4% і становить 19 тис. грн.

Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни
Ринок оренди. Визначено область, де найдорожчі ціни
В Україні подорожчала цибуля: фермери скорочують продаж через погоду
В Україні подорожчала цибуля: фермери скорочують продаж через погоду
Українцям віком 40+ нараховуватимуть гроші на профілактичний медогляд: що відомо
Українцям віком 40+ нараховуватимуть гроші на профілактичний медогляд: що відомо
Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше
Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
Скільки отримують пенсіонери в Україні та Європі: статистика за 2025 рік
Скільки отримують пенсіонери в Україні та Європі: статистика за 2025 рік

