Monobank запустив універсальну карту для всіх державних виплат

На нову картку клієнти банку зможуть отримувати зарплату, стипендії та соціальні виплати

Monobak запустив «Дія.Картку». Вона має стати єдиним місцем для всіх державних виплат. Про це повідомив співзасновник українського банку Олег Гороховський.

«Першою виплатою там буде «єКнига». Але сподіваюся, усі поточні програми незабаром теж переїдуть туди», – наголосив він.

Як зазначив Гороховський, на карту клієнти банку також зможуть отримувати зарплату, стипендії, соціальні виплати та навіть власні кошти.

«Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку», – додав він.

Нагадаємо, усі українці, яким виповнилося 18 років цього року, або виповниться в наступних, зможуть отримати на свою картку 908 грн для придбання книг, виданих в Україні українською мовою.

Як відомо, з 1 грудня можна отримати 1 тис. грн «Зимової єПідтримки» в «Дії». Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, оплату мобільного звʼязку, квитки на транспорт, книги або донати на United24. Коштами можна скористатися до 28 лютого 2025 року.

Покрокову інструкцію, як отримати «тисячу від Зеленського» читайте в матеріалі «Главкома».

З 10 грудня, українці, які подавали заявки на отримання 1 тис. грн у межах «Зимової єПідтримки», почали отримувати виплати. Кошти надійшли вже до 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

Як зазначає Мінекономіки, станом на 11 грудня кількість заявок досягла 6,3 млн із них 1,7 млн – на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном. Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

До слова, телефонні шахраї активізувалися на темі отримання «Зимової підтримки».