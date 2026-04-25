Голодне виснаження бійців 14-ї бригади: Сирський видав важливий наказ

До 20 травня повинна відбутися перевірка забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передовій, після скандалу із тривалим голодуванням бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Згідно з наказом головкома, командувачі угруповань і командири корпусів до 20 травня повинні провести відповідну перевірку забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.

Окрім того, Олександр Сирський розпорядився вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували мережу.

Через приховування реального стану справ та проблеми із забезпеченням бійців їжею, у 14-й окремій механізованій бригаді та 10-му армійському корпусі змінили командування. На позицію військовослужбовців 14 ОМБр доставили вантаж із продовольством.