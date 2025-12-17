Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки коштує приготувати салат «Олів’є» на новорічний стіл до 2026 року. Перелік цін

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Деякі інгредієнти на салат «Олів’є» подешевшали
фото: zira.uz

Деякі інгредієнти салату «Олів’є» подешевшали, а які навпаки зросли в ціні

Ціни на продукти зросли за 2025 рік, відносно цього року українцям доведеться витратити більше, аби приготувати улюблені страви на зимові свята. Про цей йдеться у дослідженні «Інституту аграрної економіки», передає «Главком».

У порівнянні з минулим роком, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини коштуватиме дорожче. «Салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько 3980 гривень, тобто на 10,7 % дорожче, ніж торік», – прокоментував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко.

За словами Юрія Лупенка, розрахунки науковців Інституту аграрної економіки свідчать про те, що для приготування салату «Олів’є» цього нового року доведеться заплатити 406,87 грн. Ця сума є на 5,8 % більшою, ніж торік.

Скільки коштують інгредієнти салату «Олів’є»

фото з відкритих джерел

Найдорожчий інгредієнт салату «Олів’є» – це ковбаса, яка коштує 180 грн за 0,5 кг. За рік її ціна зросла на 12,5%. Натомість подешевшали овочі. Ціна на картоплю знизилася на 57,6 %, у порівнянні з минулим роком. Тому за 580 г картоплі треба буде віддати 8,50 грн. Дві морквини коштуватимуть 3,18 грн (-62,3 %), дві цибулини 1,75 грн за 230 г (-58,0 %).

Яйця та інші інгредієнти салату «Олів’є» подорожчали. Наприклад, шість курячих яєць коштуватимуть 49,08 грн (+4,8 %), це 30 г. Бляшанка зеленого горошку – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5 %). Консервовані огірки – 43,92 грн за 200 г (+14,9 %). А заправка до салату – майонез 350 г, обійдеться у 57,99 грн (+14,3 %).

Раніше «Главком» писав про те, що перед Різдвом в Україні фіксується чергове зростання цін на курячі яйця. За оцінками експертів, цей тренд не лише збережеться, а й посилиться на початку 2026 року, тож українцям варто готуватися до рекордного здорожчання одного з базових продуктів раціону.

Також повідомлялося, що в Україні різко зросли ціни на сало. Середня ціна за один кілограм сала сягає 200 грн, а преміальні сорти продукту коштують ще більше. За рік в Україні сало подорожчало на 26,2%, у порівнянні з минулим роком, а саме жовтнем 2024 року. Тоді кілограм сала коштував 163,89 грн.

свята ціни їжа

Особисті фінанси
