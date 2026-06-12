Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні
Жителі Києва почали викладати у соцмережах фото червневих платіжок, де з'явився рядок із донарахуваннями за січень 2026 року
фото: glavcom.ua

Прем'єрка доручила профільному віце-прем’єру Олексію Кулебі розібратися із ситуацією

Уряд проведе перевірку через масові скарги киян на червневі платіжки за опалення у січні, якого фактично не було. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує «Главком».

Глава уряду наголосила, що за ненадані послуги рахунки мають бути нульовими.

«Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. Не має там бути платіжок за розрахунок, якщо послуга не поставлялася. І в нас відповідні урядові рішення теж прийняті», – підкреслила Юлія Свириденко.

Прем'єрка доручила профільному віце-прем’єру Олексію Кулебі розібратися із ситуацією одразу після завершення засідання парламенту та закликала надати конкретні адреси киян для проведення цільових перевірок.

Останніми днями мешканці столиці почали викладати у соцмережах фото червневих платіжок, де з'явився рядок із донарахуваннями за січень 2026 року. Свою присутність у червневих квитанціях «січень» мав через те, що взимку після масованих обстрілів енергоінфраструктури нарахування тимчасово заморозили. Проте чимало киян стверджують, що в зазначений період батареї в їхніх оселях залишалися абсолютно холодними, або ж плата за січень уже була повністю внесена раніше. 

Кияни масово скаржаться на червневі платіжки із рахунками за січень
Кияни масово скаржаться на червневі платіжки із рахунками за січень
скриншот
Кияни обурені платіжками за січень
Кияни обурені платіжками за січень
скриншот
Окремі користувачі мережі зверталися до Свириденко з проханням розібратися у ситуації
Окремі користувачі мережі зверталися до Свириденко з проханням розібратися у ситуації
скриншот

Водночас у «Київтеплоенерго» заявляють про протилежне. За словами директора СВП «Енергозбут» Костянтина Лопатіна, підприємство навпаки виконало автоматичний перерахунок за травневою постановою Кабміну №683 та зменшило нарахування для 99% споживачів (це понад 1 млн квартир), скинувши сумарно 720 млн грн (у середньому на 40%).

Читайте також:

Теги: Кабмін Київ опалення Київтеплоенерго Юлія Свириденко Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 16-17 травня
15 травня, 22:02
Штаби вже працюють у Дніпровському та Дарницькому районах міста
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
14 травня, 11:45
Приміщення банку на вулиці Григорія Сковороди
Поліція затримала 23-річного киянина за спробу підпалу банківського відділення
21 травня, 11:36
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
У столиці змінено маршрути автобусів та тролейбусів, три трамваї заблоковані
24 травня, 10:03
Камалія показала наслідки російського обстрілу, під який потрапив її бізнес
Бізнес співачки Камалії втретє за 16 днів постраждав внаслідок обстрілу Києва
3 червня, 10:51
За результатами проведених заходів поліцейські встановили стрілка, який травмував жінку – ним виявився місцевий мешканець
Намагався починити рушницю: у центрі Києва чоловік підстрелив випадкову перехожу
29 травня, 11:48
Знищений внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня ТРЦ «Квадрат» на Лук'янівці
Столична влада знайшла нові місця для підприємців зі знищеного «Квадрату»
3 червня, 15:01
Державна ініціатива допомагає вчасно оцінити ризики захворювань
Скринінг здоров'я: Свириденко назвала кількість українців, які вже пройшли безкоштовні обстеження
9 червня, 21:59
Під час грози слід уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Зливи з грозами накриють Київ та область: оголошено жовтий рівень небезпеки
8 червня, 12:55

Новини

Повідомлено про підозру киянину, який продавав зброю через поштомати (фото)
Повідомлено про підозру киянину, який продавав зброю через поштомати (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 червня
Онлайн-ворожіння на 800 тисяч: київські шахраї постануть перед судом
Онлайн-ворожіння на 800 тисяч: київські шахраї постануть перед судом
Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні
Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні
«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху
«Укрзалізниця» призначила два додаткові поїзди до Карпат: графік руху
Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд
Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua