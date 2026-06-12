Мають бути «нулі»: Свириденко відреагувала на січневі платіжки, отримані киянами у червні

Жителі Києва почали викладати у соцмережах фото червневих платіжок, де з'явився рядок із донарахуваннями за січень 2026 року

Прем'єрка доручила профільному віце-прем’єру Олексію Кулебі розібратися із ситуацією

Уряд проведе перевірку через масові скарги киян на червневі платіжки за опалення у січні, якого фактично не було. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує «Главком».

Глава уряду наголосила, що за ненадані послуги рахунки мають бути нульовими.

«Там, де не надавалися послуги, абсолютно очевидно, об'єктивно не можуть виставлятися платіжки. Там платіжки мають прийти з нулями. Не має там бути платіжок за розрахунок, якщо послуга не поставлялася. І в нас відповідні урядові рішення теж прийняті», – підкреслила Юлія Свириденко.

Прем'єрка доручила профільному віце-прем’єру Олексію Кулебі розібратися із ситуацією одразу після завершення засідання парламенту та закликала надати конкретні адреси киян для проведення цільових перевірок.

Останніми днями мешканці столиці почали викладати у соцмережах фото червневих платіжок, де з'явився рядок із донарахуваннями за січень 2026 року. Свою присутність у червневих квитанціях «січень» мав через те, що взимку після масованих обстрілів енергоінфраструктури нарахування тимчасово заморозили. Проте чимало киян стверджують, що в зазначений період батареї в їхніх оселях залишалися абсолютно холодними, або ж плата за січень уже була повністю внесена раніше.

Кияни масово скаржаться на червневі платіжки із рахунками за січень скриншот

Кияни обурені платіжками за січень скриншот

Окремі користувачі мережі зверталися до Свириденко з проханням розібратися у ситуації скриншот

Водночас у «Київтеплоенерго» заявляють про протилежне. За словами директора СВП «Енергозбут» Костянтина Лопатіна, підприємство навпаки виконало автоматичний перерахунок за травневою постановою Кабміну №683 та зменшило нарахування для 99% споживачів (це понад 1 млн квартир), скинувши сумарно 720 млн грн (у середньому на 40%).