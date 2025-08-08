Головна Гроші Особисті фінанси
Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Що означає окрема сума за розподіл газу в платіжці: пояснення регулятора
В Україні за розподіл природного газу треба платити щомісяця
У відомстві розповіли, чому попри відсутність постачання газу люди отримують в платіжках рахунок за послугу розподілу природного газу

Доволі часто так буває, що громадяни не користуються природнім газом, однак платіжки за комунальні послуги, зокрема, за його розподіл продовжують надходити. «Главком» разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розповідає, що таке послуга розподілу природного газу і чому потрібно за неї платити. 

Що таке розподіл природного газу

В НКРЕКП зазначили, що це процес переміщення газу спеціальними мережами до кожного споживача. Щоб газ потрапив до оселі або підприємства, його потрібно подати через газорозподільну систему. Цим займається спеціальна компанія — оператор газорозподільної системи.

Саме оператор забезпечує цілодобовий доступ до газу, навіть тоді, коли ним не користуються. Газ завжди знаходиться під тиском у трубах, готовий до використання у будь-який момент. Це можливо завдяки постійному обслуговуванню мереж, підтриманню обладнання в справному стані та роботі аварійних служб.

Оплата за розподіл природного газу

Споживання газу протягом року нерівномірне. Більшість людей використовують його найбільше під час опалювального сезону. До 1 січня 2020 року плату за послугу розподілу газу рахували за обсягами використаного газу. Це означало, що взимку доводилося платити значно більше, а також у той період компаніям-операторам надходило найбільше коштів. Але обслуговування мережі та ремонтні роботи проводяться цілий рік, незалежно від сезону чи споживання.

З 1 січня 2020 року в Україні змінилася система оплати. Тепер плата за розподіл газу відокремлена від вартості самого газу як товару. Її розраховують окремо, виходячи з річної замовленої потужності — тобто, з того, скільки газу зазвичай споживає ваш будинок чи квартира.

Цю суму розбивають рівними частинами на 12 місяців, щоб уникнути високих платежів взимку. Тобто ви платите за розподіл газу щомісяця приблизно однаково, незалежно від того, скільки газу використали цього місяця.

Кожен споживач має свою індивідуальну суму оплати за розподіл, яка залежить від обсягів попереднього споживання. Завдяки окремому розрахунку за газ і за його розподіл, споживач може краще відстежувати свої витрати та контролювати споживання.

Гроші, які споживачі платять за розподіл газу, йдуть на роботу газових мереж, обслуговування обладнання, роботу аварійних служб, а також на ремонт та модернізацію систем. Постійні та рівномірні надходження коштів дають можливість газорозподільним компаніям утримувати всю систему у справному стані та забезпечувати безпеку газопостачання.

В НКРЕКП наголосили, що плата за розподіл газу не є новим або додатковим платежем. Раніше вона вже була включена у загальний рахунок за газ. Зараз її просто виділено окремо, щоб зробити розрахунки прозорішими та зручнішими для споживачів.

Нагадаємо, раніше Нацбанк у звіті зазначав, що чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води до кінця поточного року змінюватись не будуть. Однак вже з наступного року очікується їхнє поступове збільшення.

