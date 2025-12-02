Стало відомо, скільки людей планує призвати Литва у 2026 році

Литва у 2026 році планує призвати близько 5 тисяч осіб на службу

У 2026 році Литва планує призвати близько 5 тисяч осіб, більшість із яких проходитимуть 9-місячну службу

Збройні сили Литви 2 грудня оприлюднили детальний план призову на обов’язкову військову службу у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт армії.

У 2026 році призов триватиме протягом року – з 2 січня до 31 грудня. Загалом заплановано призвати близько 5 тисяч осіб. Структура призовників залишиться різноманітною, враховуючи різні потреби Збройних сил Литви та можливості призовників.

Зокрема, 3,8 тисяч молодих людей буде призвано на 9-місячну обов'язкову початкову військову службу.

90 осіб, які мають професії, необхідні для армії, пройдуть 3-місячну службу. 650 військовослужбовців прослужать 160–200 днів за програмами підготовки молодших офіцерів-командирів – 340 з них служитимуть у підрозділах Збройних сил Литви, 310 – у Військовій академії Литви.

Також 450 молодих людей буде призвано на 90–120-денну службу за програмами підготовки до основної військової служби або надання військової спеціальності, яка триватиме 3 роки.

