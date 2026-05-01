Свириденко повідомила, які програми енергопідтримки буде продовжено: список

Уряд продовжить компенсації від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів

17 програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців. Кабінет міністрів планує посилити співпрацю з громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Глава уряду провела нараду з народними депутатами про реалізацію комплексних планів стійкості регіонів. За її словами, парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів.

За результатами зустрічі політики домовилися посилити взаємодію з громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд:

  • «Енергопідтримка для домівок» – кредити до 480 тис. грн на 10 років під 0–7% із частковою компенсацією.
  • «ВідновиДім» – гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків;
  • «ГрінДім» – компенсація до 70% вартості енергообладнання;
  • «СвітлоДім» для Києва, Київської та Харківської областей: компенсація від 100 до 300 тис. грн на закупівлю енергообладнання для ОСББ та ЖБК.

Нагадаємо, у межах урядової програми «СвітлоДім» держава частково компенсує вартість автономного енергетичного обладнання для багатоквартирних будинків. Розмір гранту залежить від поверховості будинку. Для будинків до шести поверхів передбачена компенсація до 100 тис. грн, для будинків від семи до 16 поверхів – до 200 тис. грн, для будинків від 17 поверхів – до 300 тис. грн. Аналогічний розмір допомоги можуть отримати будинки з прибудованими, вбудованими або даховими котельнями, а також будинки від чотирьох до 16 поверхів включно, в яких є три і більше під’їздів.

Як повідомлялося, стартував прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківщини за програмою «СвітлоДім». Житлові багатоповерхівки можуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів.

До слова, сьогодні, 1 травня, в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

