В Україні подорожчали капуста пекінська та броколі

Найбільше зросла ціна на капусту пекінську

За даними ринку «Столичний», оптові ціни на капусту в Україні демонструють різнонаправлену динаміку. Про це пише «Главком».

Найбільше зросла вартість пекінської капусти – вона додала 25% і продається за середньою ціною 50 грн/кг, досягаючи 55 грн на верхній межі. Ціна на броколі піднялася на 20%, її середня вартість становить 90 грн/кг, а максимальна сягає 95 грн.

Помірніше зростання зафіксовано на цвітну капусту українського виробництва: вона подорожчала на 4,65% і коштує в межах 40-47 грн/кг залежно від якості партії. Найбільш стабільною залишається білокачанна капуста, ціна на яку не змінилася і тримається в діапазоні 18-22 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль.

Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.