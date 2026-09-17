В Україні впала ціна на лохину

У серпні ціна на українську лохину опустилася до найнижчого за сезон рівня

Під час піку вітчизняного збору ціна на лохину впала до найнижчого за сезон рівня, незважаючи на втрати врожаю, спричинені весняними заморозками. Про це пише «Главком» із посиланням на Асоціацію ягідників України.

За даними звіту аналітиків Асоціації ягідників України (АЯУ), закупівельна ціна на ягоду безпосередньо з господарств становила приблизно 100-135 грн/кг, тоді як у роздрібній торгівлі вартість коливалася від 135 до 240 грн/кг.

Експерти називають поточні цінові коливання парадоксом сезону, оскільки короткий пік збору концентрує значний обсяг пропозиції на внутрішньому ринку, а імпортна продукція в цей період відступає.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль.

Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.