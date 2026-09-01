Скільки коштує каструля борщу у вересні: ціни на основні інгредієнти

«Главком» підрахував, скільки коштує приготувати каструлю українського борщу на початку вересня

На початку вересня приготувати каструлю класичного українського борщу можна приблизно за 142 грн. «Главком» підрахував вартість основних інгредієнтів за актуальними середніми цінами.

Ціна на ріпчасту цибулю в одному із супермаркетів України glavcom.ua

Для розрахунку беремо каструлю борщу об'ємом приблизно 3–4 літри. На неї знадобляться:

свинячі ребра – 400 г;

білокачанна капуста – 500 г;

картопля – 300 г;

морква – 200 г;

буряк – 200 г;

цибуля – 150 г;

помідори – 300 г;

соняшникова олія – 30 г;

сіль і спеції – за смаком;

·вода – 3–4 л.

Сіль і спеції у розрахунок не включені.

Вартість моркви та буряка в одному із супермаркетів України glavcom.ua

Скільки коштують продукти для борщу

Станом на початок вересня середні ціни на основні овочі становлять:

білокачанна капуста – 23,13 грн/кг;

картопля – 15,95 грн/кг;

морква – 23,70 грн/кг;

ріпчаста цибуля – 25,50 грн/кг;

буряк – 17,10 грн/кг;

червоні помідори – 63,86 грн/кг.

Найдорожчими серед овочів є помідори – 300 г коштуватимуть близько 19 грн. Найменше доведеться витратити на картоплю – приблизно 5 грн за 300 г.

Вартість тепличних томатів у супермаркеті АТБ скриншот сайту atbmarket.com

Ще близько 3,6 грн припадає на соняшникову олію. Для розрахунку використано середню ціну рафінованої олії «Олейна» – 103,37 грн за 850 мл.

Ціна на олію «Олейна» в мережі АТБ скриншот сайту atbmarket.com

Водночас найбільшу частину вартості борщу становить м'ясо. Середня ціна свинячих ребер по країні – 228,13 грн за кілограм, тому 400 г обійдуться приблизно у 91 грн.

Ціна на свинячі ребра охолоджені в супермаркеті «Сільпо» скриншот сайту silpo.ua

Таким чином, загальна вартість основних продуктів для каструлі становить близько 142 грн. Якщо розділити її на чотири порції, одна тарілка коштуватиме приблизно 35 грн.

Чи може борщ подорожчати

На ціни продуктів впливають сезонність, урожай та ситуація з постачанням. Російські атаки по складській та логістичній інфраструктурі можуть спричиняти перебої з доставкою окремих товарів, а ажіотажний попит здатен додатково тиснути на ціни.

Водночас говорити про загальний дефіцит овочів в Україні поки передчасно. Ціни також можуть суттєво відрізнятися залежно від торговельної мережі та регіону.

Раніше «Главком» з’ясував, що після російських ударів по складській та логістичній інфраструктурі в магазинах різних міст України почалися перебої з постачанням окремих продуктів. Зокрема, у Львові журналісти зафіксували нестачу борошна, гречки, макаронів та м’ясних консервів, у Хмельницькому – цукру, макаронів, борошна та соняшникової олії, а в Миколаєві – яєць, м’яса та рибних напівфабрикатів. Водночас у частині магазинів овочі залишалися в достатній кількості.