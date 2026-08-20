Майор наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість

Начальник продовольчої служби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ та його підлегла постануть перед судом. Майора, зокрема, обвинувачують у незаконному збагаченні, ухиленні від військової служби та махінаціях із продуктами для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами слідства, у червні 2025 року майор отримав від підлеглої $10 тис. за використання службового становища під час підміни продуктів, призначених для військовослужбовців. Зокрема, замість помідорів постачали огірки, а замість яблук – апельсини. Водночас у документації вказували інші найменування товарів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2024–2025 років офіцер 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану. Після відпусток за кордоном він нібито повідомляв командуванню про повернення до військової частини, хоча насправді продовжував перебувати за межами України.

В інших випадках, за даними прокуратури, майор без законних підстав перебував у Хмельницькій та Одеській областях. За цей період йому безпідставно нарахували понад 549 тис. грн грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Гроші, вилучені під час обшуків фото: прокуратура України

Протягом 2023–2025 років військовий набув активів загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено. Серед них – автомобіль BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об'єкта на Балі, а також брендовий одяг та аксесуари.

Окремо слідство з'ясувало, що 4,1 млн грн майор витратив на подорожі. Серед напрямків – Перу, США, Японія, ОАЕ, Колумбія, Гаваї, Бора-Бора та Аргентина. Також він здійснив круїз до Антарктиди.

Майор в одній із закордонних подорожей фото: прокуратура України

У декларації за 2023 рік офіцер не зазначив видатки на 8,9 млн грн, а за 2024 рік – на 18,2 млн грн. Під час обшуків у майора вилучили понад $51 тис., €2,1 тис. і 201 тис. грн. Правоохоронці також знайшли документи на елітну нерухомість та автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис.

У його підлеглої вилучили розписки на $20 тис., мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи. Майора затримали 5 лютого 2026 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його підлеглій – особисте зобов'язання. Офіцеру загрожує до десяти років позбавлення волі, його підлеглій – до чотирьох років.

Правоохоронці також нагадали, що відповідно Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Главком» повідомляв про викриття посадовців Національної гвардії, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів на дорогі покупки. За даними слідства, гроші, призначені для потреб військових, витрачали на товари за завищеними цінами, унаслідок чого державі було завдано мільйонних збитків.