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Майор наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Майор наживався на продуктах для ЗСУ та витрачав мільйони на подорожі і нерухомість
Майор Десантно-штурмових військ постане перед судом
колаж: glavcom.ua

Начальник продовольчої служби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ та його підлегла постануть перед судом. Майора, зокрема, обвинувачують у незаконному збагаченні, ухиленні від військової служби та махінаціях із продуктами для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами слідства, у червні 2025 року майор отримав від підлеглої $10 тис. за використання службового становища під час підміни продуктів, призначених для військовослужбовців. Зокрема, замість помідорів постачали огірки, а замість яблук – апельсини. Водночас у документації вказували інші найменування товарів.

Правоохоронці встановили, що протягом 2024–2025 років офіцер 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану. Після відпусток за кордоном він нібито повідомляв командуванню про повернення до військової частини, хоча насправді продовжував перебувати за межами України.

В інших випадках, за даними прокуратури, майор без законних підстав перебував у Хмельницькій та Одеській областях. За цей період йому безпідставно нарахували понад 549 тис. грн грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Гроші, вилучені під час обшуків
Гроші, вилучені під час обшуків
фото: прокуратура України

Протягом 2023–2025 років військовий набув активів загальною вартістю 26,2 млн грн, законність походження яких не підтверджено. Серед них – автомобіль BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі, паркомісце, право довгострокової оренди об'єкта на Балі, а також брендовий одяг та аксесуари.

Окремо слідство з'ясувало, що 4,1 млн грн майор витратив на подорожі. Серед напрямків – Перу, США, Японія, ОАЕ, Колумбія, Гаваї, Бора-Бора та Аргентина. Також він здійснив круїз до Антарктиди.

Майор в одній із закордонних подорожей
Майор в одній із закордонних подорожей
фото: прокуратура України

У декларації за 2023 рік офіцер не зазначив видатки на 8,9 млн грн, а за 2024 рік – на 18,2 млн грн. Під час обшуків у майора вилучили понад $51 тис., €2,1 тис. і 201 тис. грн.  Правоохоронці також знайшли документи на елітну нерухомість та автомобілі, колекцію брендового одягу, взуття й аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на $120 тис.

У його підлеглої вилучили розписки на $20 тис., мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та документи. Майора затримали 5 лютого 2026 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його підлеглій – особисте зобов'язання. Офіцеру загрожує до десяти років позбавлення волі, його підлеглій – до чотирьох років.

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Правоохоронці також нагадали, що відповідно Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Главком» повідомляв про викриття посадовців Національної гвардії, яких підозрюють у розтраті бюджетних коштів на дорогі покупки. За даними слідства, гроші, призначені для потреб військових, витрачали на товари за завищеними цінами, унаслідок чого державі було завдано мільйонних збитків.

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Теги: Генпрокурор суд ЗСУ корупція в Україні Офіс Генерального прокурора продукти військові корупція подорож

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