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У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення
фото: bank.gov.ua

Масовий перерахунок виплат із цього місяця відбудеться максимум на 1500 гривень

Страхові виплати для громадян України можуть бути перераховані у декількох випадках. До того ж перерахунок може бути як індивідуальний, так і масовий. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Як зазначається, згідно з законом, індивідуальний перерахунок щомісячних страхових виплат може проводитись у зв'язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини або зміною складу сім'ї померлого. Перерахування виплат може проводитись у випадку відповідного звернення потерпілого або члена його сім'ї.

Щодо масового перерахунку, то він здійснюється без обігу людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати в Україні.

Повідомляється, що у 2023 році максимальний коефіцієнт збільшення страхових виплат становить 1,197. Тому розмір виплати збільшиться не більше ніж на 1500 гривень.

Зазначимо, що до страхових належать такі виплати:

  • допомога в разі тимчасової непрацездатності;
  • одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності (призначається на підставі довідки МСЕК щодо визначення відсотка втрати професійної працездатності);
  • щомісячні страхові виплати;
  • виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу;
  • щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності;
  • страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого (одноразова допомога сім'ї; одноразова виплата кожній особі, яка перебувала на утриманні потерпілого; щомісячні страхові виплати).

Нагадаємо, що Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на виплату 6600 грн допомоги. Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, знову можуть отримати грошову допомогу від міжнародна організації. Читайте, як це зробити, тут.

До відома, з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських  «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні Президент Польщі Анджей Дуда.

Читайте також: Підвищення пенсій і виплати військовим по-новому: що зміниться із 1 березня 
Теги: соцвиплати страхування Пенсійний фонд

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