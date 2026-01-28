Головна Скотч Шоу-біз
«Дешевше літаком». Відома актриса дорікнула Кличку шаленими цінами на таксі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Зюбіна поставила гострі запитання міському голові столиці Віталію Кличку та депутатам Київради через відсутність альтернативного соціального транспорту
фото: Рима Зюбіна/Facebook

Римма Зюбіна: «І без тривоги з 22:00 ціни такі. Дешевше купити квиток на літак! Невже про це не знають у Киівраді, не знає Кличко?»

Відома українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна розкритикувала цінову політику служб таксі у столиці. На своїй сторінці у Facebook вона назвала «ганебним явищем» вартість перевезень, яка стрімко зростає під час повітряних тривог та перед початком комендантської години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Римми Зюбіної.

Особливу увагу акторка звернула на проблему сполучення з Лівим берегом. У моменти, коли під час повітряної тривоги рух метрополітену через мости припиняється, таксі залишається чи не єдиним способом дістатися додому. За словами Зюбіної, ціни за такі поїздки подекуди сягають 1000 гривень.

«І без тривоги з 22:00 ціни такі. Дешевше купити квиток на літак! І це не смішно! Невже про це не знають у Киівраді, не знає Кличко?», – обурилася акторка. 

Зюбіна поставила гострі запитання міському голові столиці Віталію Кличку та депутатам Київради, наголосивши на відсутності за чотири роки повномасштабної війни альтернативного соціального транспорту. Акторка зауважила, що була б готова донатити на роботу таких маршрутів, аби її колегам та друзям не доводилося платити космічні суми за таксі. 

Окремо Римма Зюбіна звернулася до власників служб таксі, закликавши їх до совісті та нагадавши про моральну відповідальність у часи, коли кожен перебуває під загрозою ворожих атак.

«Главком» писав, що у  Києві 26 січня під час повітряної тривоги, яка тривала майже 4,5 години, вартість поїздок на таксі зросла у кілька разів – за деякі маршрути пасажирам доводиться платити понад тисячу гривень. Зокрема, поїздка зі Шулявки на Троєщину коштувала щонайменше 1529 грн.

Нагадаємо, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Раніше Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

До слова, для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф.

