Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Квартира розташована на проспекті Європейського Союзу, неподалік від популярного ТРЦ «Ретровіль»
фото: «Лун»

Огляд однокімнатної квартири з меблями минулого століття та новою технікою на Виноградарі

Оренда однокімнатних квартир у Києві в середньому коштує 14-18 тис. грн, проте ціни коливаються від 7 тис. грн на околицях до 25+ тис. грн у новобудовах. Вартість залежить від ремонту, близькості до метро та наявності генератора. На цьому фоні з’являються пропозиції, значно нижчі за ринкові. Зокрема, за даними сервісу «Лун», у Подільському районі здають квартиру лише за 6,5 тис. грн на місяць. Цікаво, що з кінця січня ціна знизилася на 1,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Лун.

Квартира розташована на проспекті Європейського Союзу, неподалік від популярного ТРЦ «Ретровіль». Житло після ремонту загальною площею 28 кв. м розташоване на шостому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. На вході у квартиру встановлено броньовані двері, є домофон.

На вході у квартиру встановлено надійні броньовані двері
На вході у квартиру встановлено надійні броньовані двері
фото: «Лун»

За словами власника, це компактне помешкання підійде для проживання однієї людини або пари. З меблів у кімнаті площею 12 кв. м є диван-книжка та шафа, виготовлені у 80-х роках минулого століття. Також із кімнати є вихід на засклений балкон.

Стіни кімнати оздоблені світлими шпалерами без яскравих візерунків, що візуально додає простору
Стіни кімнати оздоблені світлими шпалерами без яскравих візерунків, що візуально додає простору
фото: «Лун»
Доповнюють інтер'єр кімнати кілька стільців та розкладний стіл, імовірно ровесник інших меблів
Доповнюють інтер'єр кімнати кілька стільців та розкладний стіл, імовірно ровесник інших меблів
фото: «Лун»
З меблів у квартирі – диван-книжка та шафа, виготовлені у 80-х роках минулого століття
З меблів у квартирі – диван-книжка та шафа, виготовлені у 80-х роках минулого століття
фото: «Лун»
Засклений балкон має охайний вигляд
Засклений балкон має охайний вигляд
фото: «Лун»

Кухня площею 5,5 кв. м облаштована необхідним мінімумом: є кухонні шафи, стіл. З побутової техніки у квартирі є пральна машина та новий холодильник.

Обідня зона у квартирі
Обідня зона у квартирі
фото: «Лун»
На кухні встановлено новий холодильник
На кухні встановлено новий холодильник
фото: «Лун»

Майбутнім орендарям варто звернути увагу на специфічні умови побуту. Санвузол у квартирі сумісний, але бойлер у помешканні відсутній, і, як зазначає власник в оголошенні, встановлювати його не планують.

Бойлер у ванній кімнаті власники не обіцяють
Бойлер у ванній кімнаті власники не обіцяють
фото: «Лун»
Санвузол у квартирі: встановлено новий унітаз
Санвузол у квартирі: встановлено новий унітаз
фото: «Лун»

Наразі у будинку немає гарячої води, хоча опалення та холодне водопостачання функціонують стабільно. Окремим пунктом виділено ситуацію з електроенергією: світло подається за графіками, як і в усьому Києві загалом.

Серед переваг локації – розвинена інфраструктура. Поруч розташовані супермаркети та торгово-розважальний центр, що забезпечує зручний доступ до продуктів та послуг.

Квартира розташована у одному з будинків у Подільському районі
Квартира розташована у одному з будинків у Подільському районі
фото: «Лун»

Варто зазначити, що ТРЦ Retroville, який розташований поблизу, є одним із найбільших торгово-розважальних центрів столиці. Він став символом незламності Виноградаря після відновлення від ракетного удару у 2022 році. Сьогодні це ключовий інфраструктурний об’єкт району, де працюють великий продуктовий гіпермаркет, кінотеатр, фітнес-центр із басейнами, а також численні магазини одягу та фуд-корти. 

Нагадаємо, середня вартість оренди повноцінної однокімнатної квартири в Києві зараз коливається в межах 16-18 тис. грн, тому пропозиції в ціновому діапазоні до 7 тис. грн зазвичай мають суттєві обмеження в комфорті або стані ремонту.

Раніше «Главком» писав про оренду квартири-студії площею 40 кв. м на Троєщині, яку наприкінці 2025 року пропонували за 6 тис. грн, що на той момент було однією з найнижчих цін на столичному ринку.

Читайте також:

Теги: Київ оренда квартира ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дипломатичне представництво Катару в Києві зазнало ушкоджень під час масованого удару РФ
Катар відреагував на пошкодження посольства після обстрілу
9 сiчня, 16:47
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятдесят хвилин
12 сiчня, 04:38
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
20 сiчня, 05:35
Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
Росіяни вдарили ракетою по обʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста
Масований удар по енергетиці. Шмигаль показав одну з пошкоджених київських ТЕЦ
3 лютого, 18:31
27-річну керівницю комерційної структури було викрито у серпні минулого року
Схема фіктивного бронювання у Києві: перед судом постане 27-річна керівниця фірми
12 сiчня, 17:07
Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих
13 сiчня, 10:14
Попри пережитий жах, Олена Мозгова не дозволила страху взяти гору
Відома продюсерка опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва
24 сiчня, 17:58
Робота ярмарків припиняється під час повітряної тривоги. Не ігноруйте сигнали небезпеки та прямуйте до найближчого сховища
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 27 січня – 1 лютого
26 сiчня, 11:16

Новини

Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Вагони незламності на залізничній станції «Дарниця»: що в них є та як туди потрапити
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Ожеледиця під снігом: синоптики оголосили попередження для жителів столиці
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Удар по Києву: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua