Найдешевша оренда у Києві. Скільки коштує квартира біля популярного ТРЦ (фото)

Огляд однокімнатної квартири з меблями минулого століття та новою технікою на Виноградарі

Оренда однокімнатних квартир у Києві в середньому коштує 14-18 тис. грн, проте ціни коливаються від 7 тис. грн на околицях до 25+ тис. грн у новобудовах. Вартість залежить від ремонту, близькості до метро та наявності генератора. На цьому фоні з’являються пропозиції, значно нижчі за ринкові. Зокрема, за даними сервісу «Лун», у Подільському районі здають квартиру лише за 6,5 тис. грн на місяць. Цікаво, що з кінця січня ціна знизилася на 1,5 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Лун.

Квартира розташована на проспекті Європейського Союзу, неподалік від популярного ТРЦ «Ретровіль». Житло після ремонту загальною площею 28 кв. м розташоване на шостому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. На вході у квартиру встановлено броньовані двері, є домофон.

На вході у квартиру встановлено надійні броньовані двері фото: «Лун»

За словами власника, це компактне помешкання підійде для проживання однієї людини або пари. З меблів у кімнаті площею 12 кв. м є диван-книжка та шафа, виготовлені у 80-х роках минулого століття. Також із кімнати є вихід на засклений балкон.

Стіни кімнати оздоблені світлими шпалерами без яскравих візерунків, що візуально додає простору фото: «Лун»

Доповнюють інтер'єр кімнати кілька стільців та розкладний стіл, імовірно ровесник інших меблів фото: «Лун»

З меблів у квартирі – диван-книжка та шафа, виготовлені у 80-х роках минулого століття фото: «Лун»

Засклений балкон має охайний вигляд фото: «Лун»

Кухня площею 5,5 кв. м облаштована необхідним мінімумом: є кухонні шафи, стіл. З побутової техніки у квартирі є пральна машина та новий холодильник.

Обідня зона у квартирі фото: «Лун»

На кухні встановлено новий холодильник фото: «Лун»

Майбутнім орендарям варто звернути увагу на специфічні умови побуту. Санвузол у квартирі сумісний, але бойлер у помешканні відсутній, і, як зазначає власник в оголошенні, встановлювати його не планують.

Бойлер у ванній кімнаті власники не обіцяють фото: «Лун»

Санвузол у квартирі: встановлено новий унітаз фото: «Лун»

Наразі у будинку немає гарячої води, хоча опалення та холодне водопостачання функціонують стабільно. Окремим пунктом виділено ситуацію з електроенергією: світло подається за графіками, як і в усьому Києві загалом.

Серед переваг локації – розвинена інфраструктура. Поруч розташовані супермаркети та торгово-розважальний центр, що забезпечує зручний доступ до продуктів та послуг.

Квартира розташована у одному з будинків у Подільському районі фото: «Лун»

Варто зазначити, що ТРЦ Retroville, який розташований поблизу, є одним із найбільших торгово-розважальних центрів столиці. Він став символом незламності Виноградаря після відновлення від ракетного удару у 2022 році. Сьогодні це ключовий інфраструктурний об’єкт району, де працюють великий продуктовий гіпермаркет, кінотеатр, фітнес-центр із басейнами, а також численні магазини одягу та фуд-корти.

Нагадаємо, середня вартість оренди повноцінної однокімнатної квартири в Києві зараз коливається в межах 16-18 тис. грн, тому пропозиції в ціновому діапазоні до 7 тис. грн зазвичай мають суттєві обмеження в комфорті або стані ремонту.

Раніше «Главком» писав про оренду квартири-студії площею 40 кв. м на Троєщині, яку наприкінці 2025 року пропонували за 6 тис. грн, що на той момент було однією з найнижчих цін на столичному ринку.