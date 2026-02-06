Порушень у рекламі побільшало: за що бізнес штрафують найчастіше

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині

Торік в Україні перевірили 21 938 рекламних матеріалів – це на 14% більше, ніж у 2024 році. Після різкого скорочення в перший рік повномасштабної війни кількість перевірок рекламоносіїв поступово зростає щороку, хоча досі не досягла показників 2021-го. Водночас, попри меншу кількість перевірок порівняно з довоєнним періодом, порушень фіксують приблизно на третину більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Понад половину всіх перевірок у 2025 році зосередили на зовнішній рекламі – 11 037 випадків. Разом із цим Держпродспоживслужба активізувала контроль за онлайн-промоцією: у соцмережах і на вебсайтах провели 2 695 перевірок.

У середньому порушення виявляли у кожній п’ятій перевірці – загалом 4 085 випадків. Варто враховувати, що на одному рекламоносії могли зафіксувати кілька порушень. У підсумку загальна кількість зауважень за рік зросла у півтора раза.

Найчастіше бізнес штрафували за використання в рекламі недержавної мови – такі порушення становлять близько чверті від загальної кількості (1 075 випадків). Понад половину штрафів зафіксували у Харківській області – 672. Серед інших поширених порушень — реклама алкогольних напоїв (320 випадків), лікарських засобів (276) та тютюнових виробів (195).

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині: у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни. До порівняння, у Києві, де було проведено найбільше перевірок (3 256), виявили лише 514 порушень – це друге місце. Замикають трійцю порушників правил реклами бізнеси з Чернігівщини: на 2 646 перевірок зробили 304 зауваження.

Загалом зауважень виписали майже на 10,68 млн – це 4 227 штрафів. В середньому, через недотримання правил рекламування бізнес сплачує 2 526 грн. Найдорожче порушення рекламних правил обходилися у Запорізькій області, де середній штраф сягав 4 500 грн, а найменші середні суми зафіксували на Сумщині – 1 050 грн.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн.

До слова, у 2025 році штрафи за порушення вимог закону «Про рекламу» отримали 14 суб’єктів: десять блогерів, один власник телеграм-каналу; двоє власників сайтів (Finprom, Dev.ua), одне медіа – «Спорт сьогодні». Загальна сума штрафів склала 67,2 млн грн.