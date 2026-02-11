У деяких областях 11 лютого 2025 року запроваджено аварійні відключення світла

Під час аварійних відключень звичні графіки світла не діють

Унаслідок російських обстрілів 11 лютого частина споживачів у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях тимчасово знеструмлені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра енергетики Артема Некрасова.

Як повідомив урядовець, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають. Складною залишається ситуація на Київщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово, щоб усунути наслідки останніх ударів і повернути людям нормальний ритм життя.

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Крім того, в окремих областях вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії.