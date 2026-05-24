Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій

Надія Карбунар
Попит на житло за сертифікатами зростає у Києві
У міністерстві пояснили, що переселенці можуть купувати житло не лише за місцем реєстрації

 

У Києві вже заброньовано 491 житловий ваучер на прибдання житла у межах програми «єВідновлення», ще близько 300 – у Київській області. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Джек-пот для продавців житла економ-класу. Як уряд розбудив спекулянтів».

У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що найбільше бронювань наразі зафіксовано у Дніпропетровській області – понад 672. Ці цифри не означають автоматичної купівлі житла саме у тих громадах, де люди зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

«Також можливо, що частина заявників з інших міст, для яких вже заброньовані кошти, розглядає можливість придбання житла саме у столиці, що також може вплинути на попит у цьому сегменті», – зазначили у відомстві.

У міністерстві пояснили, що закон не зобов’язує отримувачів компенсацій купувати житло за місцем реєстрації. Через це попит може перерозподілятися між різними регіонами, зокрема на користь Києва.

Також у Мінрозвитку нагадали, що придбане за житловим сертифікатом помешкання не можна продавати протягом п’яти років. У відомстві вважають це одним із механізмів запобігання зловживанням.

Окремо у міністерстві зазначили, що банки та нотаріуси здійснюють фінансовий моніторинг угод і можуть відмовити у проведенні операцій, якщо вони виглядають підозрілими.

Нагадаємо, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

На реалізацію цього етапу уряд виділив 6,6 млрд грн. Цих коштів достатньо, щоб на першому етапі забезпечити власним житлом приблизно 3 300 родин.

Черга на виплати формується автоматично – пріоритет надається тим, хто раніше подав заявку за датою і часом. Житловий ваучер діє протягом 5 років, гарантуючи фінансування в межах визначеної суми.

Процес максимально цифровізований і не потребує відвідування держустанов. Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, отримають пуш-повідомлення у «Дії» про старт бронювання.

Необхідно подати запит на бронювання коштів безпосередньо у застосунку. Оператор програми («Укрпошта») протягом 5 робочих днів надсилає підтвердження про успішне бронювання за наявності фінансування.

Після підтвердження бронювання у людини є 60 днів, щоб укласти угоду. Якщо кошти не будуть використані в цей термін, вони автоматично повертаються в систему і переходять до наступного заявника в черзі.

Кошти можна спрямувати на:

  • купівлю готової квартири або приватного будинку;
  • інвестування в об’єкт незавершеного будівництва;
  • використання суми як першого внеску за програмою іпотеки «єОселя».

Цей інструмент покликаний дати можливість людям, які втратили все через окупацію, розпочати нове життя у власних оселях на підконтрольній Україні території.

Раніше «Главком» писав, що вже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми «єВідновлення».

