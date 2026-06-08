Китайські маркетплейси постраждали від війни в Ірані

Лише за квітень обсяги закордонних продажів у цьому сегменті впали

Епоха наддешевого китайського шопінгу та стрімкого гіперзростання азійських маркетплейсів опинилася під серйозною загрозою. Експорт транскордонної електронної комерції з Китаю зазнає потужних невдач через різке зростання цін на авіаційне паливо та падіння попиту на Заході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Головним каталізатором фінансових втрат для таких гігантів, як Temu, Shein та AliExpress, стала війна в Ірані, яка спровокувала глобальну логістичну кризу та розкрутила маховик інфляції, що б'є по гаманцях європейських та американських споживачів із низьким рівнем доходу.

Сектор низьковитратного онлайн-експорту з Китаю, який демонстрував вибухове зростання протягом останніх шести років, демонструє негативну динаміку. За даними митної статистики КНР, лише за квітень обсяги закордонних продажів у цьому сегменті впали на $10,9% – до $9,81 млрд. Експерти Trade and Transport Group наголошують, що це стало п'ятим місяцем поспіль зниження показників порівняно з аналогічними періодами минулого року.

Попри те, що загальні обсяги торгівлі все ще залишаються вищими за показники дворічної давнини, повернутися до колишніх темпів розвитку платформам буде вкрай важко. Війна в Ірані утримує ціни на авіаційне паливо на рекордно високому рівні. Як зазначає керівник досліджень вантажної платформи Freightos Джуда Левін, навіть у разі швидкого завершення конфлікту на Близькому Сході, тарифам на авіаперевезення знадобиться чимало часу для зниження.

Через те, що такі світові перевізники, як DHL Express, переглядають тарифи в бік збільшення, дрібні виробники та великі платформи змушені оперативно реагувати, щоб захистити маржинальність.

Цяо, яка займається продажем жіночого одягу на платформі Temu з Шеньчженя, розповіла, що через зростання витрат на авіадоставку в середньому на $1 за одиницю товару, вона була змушена підняти роздрібні ціни на $2. За її словами, продажі вже дещо просіли, проте цей крок є вимушеним, адже «остаточний фінансовий тягар усе одно лягає на кінцевих споживачів».

Аналітики підкреслюють: якщо вага умовного легкого топа становить 300–400 грамів, то за поточних умов вартість його авіаперевезення з Китаю починає сягати 60% від загальної вартості самого продукту, що робить колишню схему торгівлі абсурдною.

Щоб вижити в умовах дорогої авіалогістики, компанії починають кардинально переформатовувати свої операційні процеси. Замість поштучного відправлення замовлень літаками з Китаю, платформи переходять на великі гуртові морські чи залізничні поставки на регіональні склади, розташовані безпосередньо в країнах збуту.

Керуючий директор Trade and Transport Group Фредерік Хорст підтвердив, що такий крок наразі є єдино правильним рішенням. Зокрема, бренд швидкої моди Shein уже масштабує складські потужності на європейському континенті, відкривши свій третій за рахунком мегасклад у місті Каннок (неподалік Бірмінгема, Велика Британія). У свою чергу, в пресслужбі компанії Alibaba (власник AliExpress) заявили, що попри волатильність транспортного ринку, їхнім пріоритетом залишається збереження балансу ціни та стабільності для клієнтів. Представники Shein та Temu від офіційних коментарів щодо збитків від авіафрахту утрималися.

Транспортний колапс на тлі близькосхідної війни наклався на жорсткий тиск із боку західних урядів, які намагаються захистити внутрішніх виробників від китайського демпінгу. Минулого року президент США Дональд Трамп запровадив нові митні тарифи та повністю скасував пільги на безмитне ввезення посилок малої вартості, що спровокувало першу хвилю падіння рентабельності азійських компаній.

Наступний удар готує Європа. Вже з 1 липня Європейський Союз планує офіційно впровадити спеціальний збір у розмірі €3 на всі низьковартісні посилки електронної комерції. За словами Мартіна Хабісрайтінгера з Hellmann Worldwide Logistics, якщо фінансове навантаження продовжить зростати, бізнесу доведеться або повністю відмовлятися від швидких повітряних маршрутів, або свідомо затримувати терміни доставки заради консолідації вантажів.

Нагадаємо, уже з 1 жовтня поточного року Молдова почне стягувати податок на додану вартість у розмірі 20% з усіх покупок, які громадяни здійснюють на закордонних торговельних майданчиках. Цей крок покликаний захистити внутрішнього виробника та вирівняти правила гри на ринку ритейлу.