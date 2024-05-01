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В Україні побільшало офіційних мільйонерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Україні побільшало офіційних мільйонерів
Загалом мільйонери мають сплатити до держбюджету України податків на понад 1 млрд грн
фото ілюстративне

Після декларування доходів громадян за минулий рік в Україні налічується 10,7 тис. мільйонерів

В Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік – згідно з її результатами, кількість офіційних мільйонерів збільшилась на 1,2 тис. і становить 10,7 тис. осіб. Про це у себе в Telegram повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Депутат розповів, що станом на 1 травня 2024 року українцями подано понад 172 тис. податкових декларацій, в яких сумарно задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд грн. Протягом минулого року зросла кількість громадян, які задекларували дохід в понад 1 млн гривень – їх нарахували 10,7 тис. осіб, що на 1,2 тис. більше, ніж роком раніше.

Гетманцев повідомив, що загалом мільйонери мають сплатити податків на суму понад 1 млрд грн. Податкові зобов'язання громадян до сплати в бюджет становлять 4,8 млрд грн на доходи фізосіб та 0,9 млрд грн військового збору. Ці суми на 2,1 млрд грн та 0,4 млрд грн відповідно перевищують минулорічні показники.

Нардеп додав, що значна частина громадян (понад 120 тис.) скористалась сервісом ДПС для автозаповнення декларацій. За його словами, підсумки кампанії засвідчують зростання доходів українців за минулий рік та збільшення надходжень до бюджету від податків на доходи громадян.

Нагадаємо, за даними міністерства, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 грн (16 464 грн на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 грн (14 715 грн в січні минулого року).

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн до 37 946 грн на місяць. Друге місце посідає «Фінансова та страхова діяльність» – в цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 27 986 грн до 34 393 грн.

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Теги: бюджет Данило Гетманцев декларація українці

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