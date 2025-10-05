В Україні стрімко дорожчають тепличні огірки

На цінову динаміку впливають одразу кілька чинників

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки – за останній тиждень вартість піднялася в середньому на 14%. Основною причиною є зменшення пропозиції продукції в стаціонарних комбінатах і плівкових теплицях, тоді як попит залишається стабільно високим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Як повідомляє проєкт EastFruit, тепличні господарства нині пропонують огірки по 35-55 грн за кілограм (≈ $0,85-1,33). Попри подорожчання, це все ще на 23% дешевше, ніж у той самий період торік.

Експерти зазначають, що дефіцит пропозиції та відсутність імпортної конкуренції утримують ціни на високому рівні. Водночас, якщо тенденція зростання продовжиться, на український ринок можуть повернутися імпортні постачальники, щоб задовольнити попит.

Так, на цінову динаміку впливають одразу кілька чинників: сезонне скорочення виробництва, високі витрати на енергоносії та логістику, а також стабільний внутрішній попит.

До слова, ціни на ріпчасту цибулю в Україні продовжують падати вже другий тиждень поспіль. Виробники відзначають зниження попиту, тоді як пропозиція на ринку зростає, що сприяє подальшому здешевленню продукції.