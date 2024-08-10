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В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь
афіксовано подорожчання тютюнових виробів на 1,3% та алкогольних напоїв на 0,7%
фото з відкритих джерел

У липні найбільше подорожчали продукти харчуванняя

Державна служба статистики України повідомила про чергове зростання цін на низку товарів та послуг у липні. Найбільше подорожчання спостерігалося у сегменті продуктів харчування, зокрема цукру, ціна на який зросла на 12,1%.

Згідно з даними Держстату, також відбулося зростання цін на олію, хліб, безалкогольні напої, рис, фрукти, молочну продукцію та макарони в межах від 0,6% до 2,9%.

Крім того, зафіксовано подорожчання тютюнових виробів на 1,3% та алкогольних напоїв на 0,7%.

В Україні продовжують зростати ціни на продукти харчування, транспорт, тютюн та алкоголь фото 1

У сфері транспорту тарифи збільшилися на 0,7%, що пояснюється переважно зростанням вартості проїзду на 0,8%, а також підвищенням цін на пальне та мастильні матеріали на 0,6%. 
 

Нагадаємо, що тростинний цукор (цукор-сирець) подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках. Зокрема, вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 цента за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

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