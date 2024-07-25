Зростання цін у промисловості побило 30-річний рекорд

Індекс цін виробників промислової продукції в Україні збільшився на 14%

Подорожчання електроенергії у червні спровокувало зростання як споживчої, так і промислової інфляції. Індекс цін виробників промислової продукції в Україні у червні порівняно з травнем збільшився на 14%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За підрахунками Forbes, такої промислової інфляції в Україні не спостерігалося вже 30 років. Востаннє вищі темпи були тільки під час гіперінфляції 1992-1995 років. Водночас ще у березні 2024 року інфляція у промисловості була практично нульовою.

Основна причина збільшення індексу – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні.

У річному вираженні (червень 2024 року до червня 2023 року) зростання індексу цін виробників промислової продукції прискорилося до 26,7%. Зокрема, в енергетиці показник річної промислової інфляції сягнув 48,1%, у добувній промисловості – 10,8%, у переробній – 7,2%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 2,2% у червні 2024 року порівняно з 0,6% у травні. У річному вимірі інфляція також зросла до 4,8% з 3,3% у травні.

Основними факторами зростання цін стали подорожчання харчових продуктів, алкоголю, тютюну та тарифів на житло та комунальні послуги. Найбільше подорожчали яйця (на 15,5%), електроенергія (на 63,6%) та проїзд у залізничному транспорті (на 10%).