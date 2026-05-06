Трамп зізнався, що очікував нафту по $250 після початку війни з Іраном

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Вартість еталонної марки Brent станом на 6 травня 2026 коливається на позначці 102 доларів
фото: Reuters

Американський президент дав зрозуміти, що вважає війну проти Ірану виправданими, навіть попри економічні наслідки

Президент США Дональд Трамп заявив, що був готовий до значно сильнішого стрибка цін на нафту після початку війни з Іраном, пише «Главком».

За словами американського президента, він очікував, що вартість нафти може зрости до 200-250 доларів за барель, однак наразі ціна тримається близько 100 доларів.

«Навіть якби вона піднялася до 200, це все одно було б того варте», – сказав Трамп.

Як повідомлялось, раніше вартість еталонної марки Brent перевищувала $114 за барель через низку атак та інцидентів у Перській затоці, що створили загрозу для 20% світового морського трафіку нафти. Однак останні новини скоригували ціни: Brent опустилася до меж $109-110, а американська WTI торгується на рівні близько $102.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці.

За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження, чому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК. Після цього ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшить обсяги видобутку.

