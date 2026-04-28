Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
На українських АЗС зберігається стабільність цін
Зміни цін не зафіксовано

Станом на 28 квітня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні не змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 73,03 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,03 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зберігається стабільність цін. Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне – «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 28 квітня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 72,90 74,90 86,90 88,90 80,90 - 49,00
OKKO 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
WOG 75,90 78,90 89,90 92,90 85,90 - 49,90
KLO 70,70 74,10 85,90 87,90 80,50 69,10 47,90
SOCAR 75,90 79,90 89,90 92,90 85,90 - 49,98
UKRNAFTA 69,90 72,90 86,90 88,90 - 66,90 48,90
БРСМ 69,99 - 86,79 - - - 47,49

Кешбек на пальне

З 20 березня українці можуть отримати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі «Національний кешбек». Кешбек становить 15% на дизельне пальне, 10% на бензин і 5% на автогаз. Це дасть змогу заощадити до 11 грн на літрі дизелю, близько 7 грн на бензині та 2 грн на автогазі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня. У ній беруть участь мережі АЗС, які зареєстровані в «Національному кешбеку».

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Кабінет міністрів запустив кешбек на пальне, адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Читайте також 👉 Податкова реформа 2027: нові правила для посилок, таксі та онлайн-платформ

Чи загрожує Україні дефіцит дизельного пального?

Україна увійшла до десятки країн світу з найвищими темпами подорожчання дизельного пального на тлі війни на Близькому Сході. Ціни на дизель в Україні зросли на 33,9%. Це відповідає загальносвітовому тренду, однак є нижчим за показники низки країн Азії.

Водночас директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. За його словами, у березні обсяги постачання залишилися на рівні 2025 року.

Чому змінюються ціни на АЗС

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко пояснив, що подорожчання бензину та дизеля в Україні зумовлене не стільки безпосереднім впливом війни на Близькому Сході, скільки довгостроковими наслідками зупинки найбільшого нафтопереробного заводу. Водночас, за його словами, на зростання цін впливають і інші чинники.

«Основним об’єктивним чинником, який вплинув на збільшення цін, є те, що починаючи з минулого року, – а саме після зупинення найбільшого й по суті єдиного нафтопереробного підприємства в Україні, – майже всі світлі нафтопродукти у відсотковому еквіваленті 85%+ залежать від імпорту нафтопродуктів», – підкреслив голова АМКУ.

У коментарі «Главкому» висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що ситуація на українському ринку пального залишається напруженою не лише через світові котирування нафти, а й через внутрішні регуляторні рішення, які витісняють дрібних гравців. Він вважає, що українські АЗС мають вищу маржу, ніж європейські трейдери, проте органи контролю не поспішають реагувати на ситуацію.

Тим часом президент асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець вважає, що стрибок цін на нафтопродукти спричинив ланцюгову реакцію, яка охопила і ринок блакитного палива. За його словами, спекулятивні коливання на нафтовому ринку вже призвели до суттєвого подорожчання газу на європейських хабах, що ставить під загрозу плани щодо наповнення сховищ. Про це він сказав 

У коментарі «Главкому» експерт зазначив, що нинішня ситуація на паливо-енергетичному ринку зумовлена радше психологічною панікою та діями спекулянтів, аніж реальним фізичним дефіцитом ресурсу. Андрій Мизовець переконаний, що уряд має відмовитися від популістських кроків, як-от «паливний кешбек», і натомість зосередитися на податковій складовій ціни, яка перебуває у прямій компетенції держави.

Інші фактори росту цін на пальне:

  • зростання обсягів попиту та скорочення обсягів пропозиції та запасів;
  • зростання фактичної вартості придбання нафтопродуктів та прогноз подальшого зростання собівартості нафтопродуктів;
  • збільшення вартості логістичних послуг;
  • неможливість порівняння умов і об'ємів зберігання палива на території України.

Читайте також:

Читайте також

Україна частково покриватиме нестачу імпортом, зокрема з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак цього може бути недостатньо
Весняні морози вдарили по врожаю: які фрукти можуть подорожчати
23 квiтня, 05:28
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
20 квiтня, 03:28
Паливо – родове поняття, воно охоплює всі види речовин, які спалюють для отримання енергії
Пальне чи паливо: мовознавиця пояснила, як правильно називати ресурс на АЗС
19 квiтня, 21:49
Попит на якісний овоч зростає, але пропозиція обмежена
В Україні почала дорожчати морква
10 квiтня, 10:29
Нафта різко подешевшала
Ціни на нафту різко пішли вниз
8 квiтня, 03:26
Отриману компенсацію можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги
Кешбек на пальне: скільки можна зекономити за теперішніми цінами
5 квiтня, 19:37

Особисті фінанси

Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери
День кадровика: скільки в Україні заробляють HR-менеджери

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
