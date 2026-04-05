Лідер угорської опозиції розповів про ставлення до РФ

glavcom.ua
Лідер угорської опозиції Пітер Мадяр заявив, що ключові парламентські вибори, котрі відбудуться вже наступного тижня, стануть перевіркою того, чи продовжить Угорщина рух у бік східних автократій, чи зможе повернутися до демократичних суспільств Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

Мадяр, колишній союзник прем’єр-міністра Віктора Орбана, є найбільшою загрозою для його влади з моменту приходу на посаду у 2010 році.

В ексклюзивному інтерв’ю Associated Press Мадяр заявив, що Орбан змінив курс країни на «180 градусів» у минулі роки, підриваючи західну орієнтацію Угорщини та зближаючись із Москвою.

«Угорці досі розуміють, що мир і розвиток країни забезпечує членство в ЄС та НАТО. Думаю, це справді буде референдум про місце нашої країни у світі», – зазначив лідер опозиції.

Мадяр розкритикував Орбана за зближення з Росією та постійні блокування рішень ЄС. Він запевняє, що під керівництвом партії «Тиса» Угорщина зможе займати конструктивну, але критичну позицію в ЄС.

Також він зазначив, що його майбутній уряд дотримуватиметься «прагматичного» підходу щодо Росії».

«Прагматизм означає, що ми не втручаємося у внутрішні справи РФ, а вони не втручаються в наші справи. Ми дві суверенні країни і поважаємо одна одну, але нам не обов’язково подобатися одна одній», – пояснив Мадяр.

Нагадаємо, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.

Як повідомлялося, європейські політики сумніваються, що вибори в Угорщині 12 квітня призведуть до зміни підходу Будапешта щодо України, навіть у разі перемоги опозиційного політика Петера Мадяра.

До слова, Європейський Союз обговорює кілька сценаріїв реагування на можливу перемогу партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Один із ключових варіантів передбачає розширення застосування голосування кваліфікованою більшістю у сферах, які наразі потребують одностайності. Йдеться, зокрема, про зовнішню політику та окремі рішення у межах довгострокового бюджету ЄС.

