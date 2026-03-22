Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані

Президент США розкритикував опонентів із Демократичної партії

Президент США Дональд Трамп вкотре оголосив про перемогу у війні проти Ірану, яку було розпочато три тижні тому, та назвав нового «найбільшого ворога» Америки. Як інформує «Главком», про це йдеться у його дописі у соцмережі Truth Social.

Обраний президентом США від Республіканської партії, Дональд Трамп заявив, що найбільшими ворогами для Америки тепер є його опоненти із Демократичної партії.

«Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!», – написав він.

Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи і які заходи для протидії новому «ворогові» він готує.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

Оглядач Девід Сенгер для The New York Times писав, що у Вашингтоні вже кілька тижнів намагаються зрозуміти, коли саме Трамп вирішить завершити свою так звану «екскурсію» до Ірану, а саме так він сам називає цю військову кампанію.

Девід Сенгер заявив, що перелік «цілей» США в Ірані виглядає розмитим і вже відрізняється від початкових заяв. Зокрема, більше не йдеться прямо про повалення іранського керівництва чи повну поразку Корпусу вартових ісламської революції.