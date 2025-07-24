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Голова Деснянського району столиці відкрив збір собі на охорону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Голова Деснянського району столиці відкрив збір собі на охорону
фото з відкритих джерел

Максим Бахматов заявив, що планує взяти собі двох охоронців із зарплатою в 100 тис. грн

Очільник Деснянського району Києва Максим Бахматов збирає 2,4 млн грн собі на охорону, бо «держава охорону не надає», а «у райдержадміністрації немає бюджету». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Бахматова.

«Останні пару тижнів читаю ваші коментарі про вашу турботу про мою безпеку. Дякую вам дуже. Ви активно закликаєте думати мені про фізичну охорону. Особливо після активних дій проти цибулевої мафії, знесення мафів імператорів», – йдеться в повідомленні.

Посадовець зазначив, що охорона коштує тепер дорого. Він запитав вартість у штучного інтелекту, на що той відповів, що зарплата одного охоронця складає від 80 тис. грн. Бахматов вирішив, що йому необхідно два охоронці із зарплатою у 100 тис. грн на місяць. Відповідно утримання двох охоронців у рік складає 2,4 млн грн.

Також глава Деснянського району заявив, що мер Києва Віталій Кличко пересувається на двох броньованих Toyota Tundra, і до того він чемпіон світу із боксу.

Максим Бахматов – колишній гуморист, учасник КВК, продюсер українського Comedy Club і телеведучий. 

Нагадаємо, що Деснянський район Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні.

Раніше повідомлялося, що Бахматов поїхав перевірити стан парковки біля ринку на Троєщині. Там він зустрів молодиків, які не пускали його і намагались з’ясувати, хто тут кого «кришує». Вияснилось, що паркувальники беруть лише готівку і не дають квитанцій.

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Теги: Київ охорона зарплата Максим Бахматов

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